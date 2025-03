Geschreven door Jarno van de Bor

3 maart 2025 14:30

Kinderen uit Nijkerk en Hoevelaken op excursie naar Spoorwegmuseum





NIJKERK - Een groep van vijftig kinderen, ouders en jongeren uit de gemeente Nijkerk bezocht op donderdag 27 februari het Spoorwegmuseum in Utrecht. De reis werd georganiseerd door het jeugd- en jongerenwerk van Chill-Out en Blits. De deelnemers vertrokken per bus van Stichting Heppie on Tour vanaf de jongerencentra in Nijkerk en Hoevelaken.

Bij aankomst in het museum kregen de deelnemers een toegangsbewijs en een bon voor eten en drinken. De kinderen werden in groepen verdeeld en gingen onder begeleiding op ontdekkingstocht. Medewerkers van het museum beantwoordden vragen en gaven uitleg over de geschiedenis van de spoorwegen.

Samenwerking voor meer uitstapjes

De excursie werd georganiseerd in samenwerking met Stichting Heppie on Tour. Het jeugd- en jongerenwerk hoopt in de toekomst vaker uitstapjes als deze te kunnen organiseren. "We hopen dan ook dat, met de steun van de Gemeente Nijkerk, er in de toekomst meer van dit soort mogelijkheden voor de jongeren georganiseerd kunnen worden. De jeugd heeft een fantastische dag gehad en is dankbaar dat dit zo goed geregeld was," laat de organisatie weten.

Foto: Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk