Geschreven door Sierou de Vries

25 mei 2024 19:11

Kleurrijk welkom in Barneveld





BARNEVELD - Wie zaterdagochtend 25 mei station Barneveld passeerde zag de eerste kleurrijke contouren van een Barneveldse kip op een paarse muur. Op de loshal van AgruniekRijnvallei (AR) wordt hard gewerkt aan een enorm StreetArt-kunstwerk. Op hetzelfde terrein zijn lokale kunstenaars met jongeren bezig om nog een grote muur te voorzien van kunst. Het hele idee ontstond in 2021 en is een initiatief van jongeren uit Barneveld en jongerenwerk Stichting Connect. Op 31 mei wordt het kunstwerk officieel onthuld.

In 2015 begon Connect (toen Be Active) met een tijdelijk project om graffitivandalisme tegen te gaan en streetart als kunstvorm te omarmen. Daarna werd een legale graffitimuur gerealiseerd in Barneveld en groeide de wens om een groot streetart project te starten in het centrum van Barneveld. In 2021 begonnen de eerste oriënterende gespreken voor een groot kunstwerk.

Centraal

Het kunstwerk is straks te zien op een hele centrale plek in Barneveld; pal naast het station. Passagiers die wachten op de trein of net uitstappen kijken dan ook belangstellend naar de werkzaamheden vlak naast het perron. Iedereen die in of vlakbij het centrum van Barneveld moet zijn, zal straks ongetwijfeld een glimp opvangen van de kleurrijke kip.

Donderdag stonden vrijwilligers en medewerkers van Connect de muur van de loshal al in de basiskleur te verven. De steiger tegen de hal is nu alleen het domein van Studio Zepa, die alle wensen van de verschillende partijen heeft kunnen vertalen naar een schildering, waar natuurlijk de kip centraal staat.

Voor de opening op vrijdag moet alles klaar zijn, gelukkig zit het weer tot nu toe mee en zijn de enorme hoosbuien nog weggebleven.

(tekst gaat door onder de foto)