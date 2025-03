Geschreven door Jarno van de Bor

Klimaatkamer Nijkerk weer open voor tuin- en woonadvies





NIJKERK – Vanaf 14 maart opent de Klimaatkamer weer haar deuren. Dit pop-up loket geeft gratis advies over hoe inwoners hun huis en tuin kunnen verduurzamen. De Klimaatkamer reist langs verschillende locaties in Nijkerk en Nijkerkerveen en biedt daarnaast speciale acties aan voor bezoekers.

Met de lente in aantocht is het een goed moment om aan de slag te gaan met het vergroenen van de tuin. Deskundigen van de Klimaatkamer geven praktische tips over bijvoorbeeld regentonnen, plantenkeuze en het vervangen van tegels door groen.

Plantenkorting en tegel-inruil

Naast advies biedt de Klimaatkamer ook verschillende acties aan bij lokale ondernemers. De Klimaatkamer is tot eind maart actief op verschillende dagen en locaties. Meer informatie over de locatie van de klimaatkamer en verschillende acties is te vinden op de website van de gemeente.