Geschreven door Jarno van de Bor

25 april 2025 19:12

Koninklijke onderscheiding voor vier Nijkerkers tijdens lintjesregen





NIJKERK - Tijdens de traditionele lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag hebben vier inwoners van de gemeente Nijkerk vrijdagochtend een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Tineke de Jonge speldde hen het lintje op tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. De gedecoreerden zijn Willemien Dijkstra uit Hoevelaken, Kees van den Heuvel uit Nijkerkerveen, Erik Jan Bos en Edith Terschegget uit Nijkerk.

De onderscheidingen werden toegekend vanwege hun langdurige inzet voor de samenleving, op lokaal, nationaal én internationaal niveau.

Erik-Jan Bos, Officier in de orde van Oranje-Nassau

Erik-Jan Bos wordt internationaal erkend voor zijn bijdragen aan digitale netwerken voor onderwijs en onderzoek. Universiteiten en instellingen uit onder meer de Verenigde Staten, Japan, Brazilië en Zweden onderstreepten in verklaringen zijn betekenis.

"Dankzij Erik-Jan is Nederland al sinds de jaren ‘80 koploper op het gebied van digitale connectiviteit voor onderwijs en onderzoek. Door zijn inzet heeft Nederland meermaals succesvol, en als eerste in de wereld, gebruik kunnen maken van innovatieve nieuwe internetverbindingen. Zijn impact is zeker niet alleen zichtbaar in Nederland. Hij heeft vanuit diverse posities zich sterk gemaakt voor wereldwijde samenwerking."

Ook lokaal is dhr. Bos actief geweest, onder andere als bestuurslid van Gezondheidscentrum Corlaer en organisator van de Nijkerk Diabetes Challenge.

Willemien Dijkstra, Lid in de orde van Oranje-Nassau

Willemien Dijkstra uit Hoevelaken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij werkte jarenlang als wijkverpleegkundige en staat bekend als betrokken en deskundig. "Het leveren van een bijdrage aan de maatschappij en het onbaatzuchtig helpen en verzorgen van eenieder die het kan gebruiken loopt als een rode draad door het leven van deze zeer bescheiden en vitale Willemien Dijkstra. Een hele generatie inwoners heeft kennis gemaakt met haar grote betrokken- en deskundigheid en was zij een stabiele steunpilaar voor de inwoners in de kwetsbare momenten gelegen tussen geboorte en levenseinde", aldus de gemeente.

Ook na haar pensioen bleef Dijkstra actief, onder andere bij de Hartstichting, Stichting Zonnebloem, Hulpdienst Hoevelaken en de PKN-gemeente De Eshof.

Edith Terschegget, Lid in de orde van Oranje-Nassau

Edith Terschegget uit Nijkerk werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij werkt aan de verbetering van sociale veiligheid op de werkvloer. Daarbij speelt ze een belangrijke rol in de professionalisering van vertrouwenspersonen in Nederland. Ze was mede verantwoordelijk voor het landelijk examen tot geregistreerd vertrouwenspersoon. Terschegget was ook 15 jaar voorzitter van de stichting Nijkerk Schenectady.

De gemeente Nijkerk: "Edith Terschegget geldt als één van de belangrijkste zakenmensen binnen het Nijkerkse bedrijfsleven, die het pad heeft geëffend voor andere powervrouwen. Edith Terschegget zet zich als vrijwilliger geheel belangeloos in op breed regionaal terrein in het sociaal maatschappelijk leven op zowel plaatselijk maar, meer nog op regionaal niveau met landelijke uitstraling."

Kees van den Heuvel, Lid in de orde van Oranje-Nassau

Kees van den Heuvel werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van den Heuvel staat ook wel bekend als dé vliegende reporter uit Nijkerkerveen. Dit jaar vierde hij zijn veertigjarige jubileum als journalist in de gemeente Nijkerk.

"Niet alleen in Nijkerkerveen, maar ook in de omgeving is Kees een bekende verschijning", zo meldt de gemeente. "Bij ieder nieuwsmoment probeert hij aanwezig te zijn en doet hij verslag. Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid toonde hij ook als politicus bij de partij Hart voor Nijkerk. Die periode was ook de start voor een eigen krant voor Nijkerkerveen: De Veense Courant. Tegenwoordig online zeer populair als nijkerkerveen.org."

Naast journalist zet Kees van den Heuvel zich in als voorzitter van de stichting Natuur en Milieuzorg NoordWest-Veluwe. En sinds vorig jaar algemeen bestuurslid van de Oranjevereniging Nijkerk, uiteraard als de PR-man binnen de vereniging.