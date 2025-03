Geschreven door Jarno van de Bor

4 maart 2025 16:30

Kunstenaar Cees Otte exposeert in De Eshof tijdens 40-dagentijd



Cees Otte met zijn werk. Foto: Ben de Graaf



HOEVELAKEN - Kunstenaar Cees Otte exposeert vanaf 9 maart in kerkgebouw De Eshof. De expositie is onderdeel van de activiteiten rond het 50-jarig bestaan van de kerk. Otte toont schilderijen, keramiek en driedimensionale objecten. Zijn werk gaat over thema’s als ongelijkheid, geloof en de relatie tussen mens en natuur.

Otte omschrijft zijn kunst als een vorm van protest. “Protest tegen de ongelijkheid, ruwheid, lelijkheid. Tegen de manier waarop de mens met de schepping omgaat.” Symboliek

Zijn werk bevat veel symboliek. Zo is er een driedimensionaal kunstwerk met lijdensattributen zoals een kruis, een haan, dobbelstenen en spijkers. Toch zegt hij: “Eigenlijk heb ik een hekel aan kruisen. Voor mij is het toch vooral een martelwerktuig waar mensen op geëxecuteerd werden. Als ik op kringlopen kruisen tegenkom, haal ik de crucifixen er vaak af. Bij één 3D-object heb ik van de kruisen bommenwerpers gemaakt om aan te geven dat wij mensen er hier op aarde een potje van maken. God heeft ons een mooie aarde gegeven, maar kijk wat wij mensen ermee doen." De expositie opent op zondag 9 maart na de kerkdienst. Otte is daarbij aanwezig om uitleg te geven over zijn werk. Op woensdag 12 maart geeft hij een rondleiding aan jonge catechisanten. Hij kijkt uit naar hun vragen. Ter illustratie pakt hij een schilderij dat hij ‘Het verdriet in de hemel’ heeft genoemd. Het schilderij toont een gebroken roos, als symbool van de verbroken liefde tussen God en mens, of tussen mens en natuur. “Kinderen zeggen dan bijvoorbeeld: ja maar dat afgebroken stukje roos kun je toch ook nog gewoon op een vaasje zetten? Prachtig vind ik dat.” Meer informatie

De expositie is te bezoeken op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur op 9 maart, 16 maart, 22 maart, 23 maart, 30 maart, 12 april, 13 april en 19 april. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie van 50 jaar Eshof.