Geschreven door Jarno van de Bor

1 april 2025 16:02

Kunstenaars verbeelden 80 jaar vrijheid in Museum Nijkerk





NIJKERK - Museum Nijkerk opent op 11 april een nieuwe expositie waarin 80 jaar vrijheid centraal staat. Dertien lokale kunstenaars hebben kunstwerken gemaakt die zijn geïnspireerd op historische objecten uit het museum. De tentoonstelling loopt tot oktober 2025.

De kunstenaars kregen de opdracht zich te laten inspireren door voorwerpen die een rol speelden in de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Zo dienden onder andere de brieven van verzetsstrijder Wouter Bouwman, een bevrijdingsrok en het dagboek van Frans Kragt als uitgangspunt voor hun werk. De kunstwerken zijn gemaakt in verschillende vormen, zoals textiel, keramiek, collage en video.

De oorlogstafel als middelpunt

In het midden van de expositie staat de 'oorlogstafel' van Frans Kragt. Hier worden foto’s, voorwerpen en filmbeelden uit de oorlogsperiode en de bevrijding getoond. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het museum. Voor groepen is een rondleiding op afspraak mogelijk.