Geschreven door Noah Quist

18 maart 2025 8:00

LHBTIQA+’ers opgelet: Hoe ervaar jij het samenleven in jouw gemeente?





VELUWE RANDMEER – De Radboud Universiteit en antidiscriminatiebureau Vizier voeren, mede in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel, opnieuw onderzoek uit naar het welzijn en de acceptatie van LHBTIQA+ personen. Gemeenten roepen daarom deze doelgroep op om een enquête in te vullen.

Mensen die zich vinden in de omschrijving en ouder dan zestien jaar zijn, worden gevraagd de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leefomstandigheden van deze community verbeterd worden. De vragenlijst gaat vooral over acceptatie en veiligheid in de persoonlijke omgeving, de buurt en in de zorg.

Invullen is geheel anoniem en vertrouwelijk. De vragenlijst kan uiterlijk tot 31 maart ingevuld worden via deze link.

Afkorting LHBTIQA+

De afkorting LHBTIQA+ staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekseconditie, queer, aseksueel of andere seksuele oriëntaties en genderidentiteiten anders dan heteroseksueel en/of cisgender.