Geschreven door Jarno van de Bor

25 april 2025 13:31

Lintjesregen in Barneveld: 19 inwoners krijgen Koninklijke onderscheiding



Foto: Gemeente Barneveld



BARNEVELD - In de gemeente Barneveld hebben op vrijdagochtend 25 april negentien inwoners een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Achttien van hen kregen de onderscheiding uit handen van burgemeester Jacco van der Tak tijdens een bijeenkomst in het Schaffelaartheater in Barneveld. Eén inwoner werd onderscheiden in de gemeente Ede.

De onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich gedurende langere tijd vrijwillig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. De inzet van deze inwoners vond onder andere plaats bij sportverenigingen, kerken, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Eerbetoon voor jarenlange inzet Zeventien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner werd benoemd tot Ridder en één tot Officier. Burgemeester Van der Tak sprak bij de uitreiking namens de Koning: “Negentien Koninklijke onderscheidingen laten zien dat er in de gemeente Barneveld samenlevingskracht is. Namens de Koning mocht ik onze inwoners in een vol Schaffelaartheater met een Koninklijke onderscheiding waarderen voor hun tijd en energie voor de ander en voor hun inzet voor de samenleving. Ik hoop dat deze waardering anderen inspireert om mee te blijven doen en bij te dragen aan de samenleving.” Lees ook: Lintjesdag, hoe zit dat ook alweer? Een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend door de Koning. Iedere aanvraag komt vanuit de samenleving, bijvoorbeeld via familie, buren of een vereniging. Overzicht van alle gedecoreerden

De volgende negentien inwoners van de gemeente Barneveld ontvingen een Koninklijke onderscheiding: Bastiaan van Helden (72) uit Voorthuizen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ans van Helden (70) uit Voorthuizen – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Marcel Carl Godschalk (80) uit Garderen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hendrika (Ria) Boon-van Voorthuizen (66) uit Barneveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dirk Kroon (68) uit Kootwijkerbroek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henry Richard van der Zande (62) uit Kootwijkerbroek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Kwant (68) uit Voorthuizen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Corry Kwant-Snaterse (69) uit Voorthuizen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Arie Cornelis van Herk (73) uit Barneveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit Duits (77) uit Garderen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dicky Duits-Mouw (78) uit Garderen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marinus van de Beek (78) uit Terschuur – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Willem Berendse (80) uit Terschuur – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van ’t Hof (80) uit Terschuur – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Margrieta van Drie-Hazeleger (60) uit Barneveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Albert van der Zwaag (74) uit Barneveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jannetje Woutera van der Zwaag-van Veldhoven (64) uit Stroe – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Paulus Arnoldus Maria Overgaauw (67) uit Barneveld – Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Aalf Wijnia (63) uit Barneveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (onderscheiding uitgereikt in Ede) Publieke erkenning Een Koninklijke onderscheiding is een bijzondere vorm van erkenning voor mensen die zich zonder eigen belang inzetten voor anderen. In de meeste gevallen gaat het om tientallen jaren inzet als vrijwilliger. De onderscheidingen worden jaarlijks uitgereikt rond Koningsdag, tijdens de zogeheten Lintjesregen. Meer weten over de verdiensten van de Barnevelders die een lintje ontvingen? Lees meer op de website van de gemeente Barneveld.