Geschreven door Jarno van de Bor

11 maart 2025 16:31

LIVE: Kijk mee tijdens de jeugdgemeenteraadsvergadering van Nijkerk





NIJKERK - Dinsdagavond 11 maart vergadert de jeugdgemeenteraad van Nijkerk. Tijdens deze vergadering presenteren verschillende basisscholen hun plannen rondom het thema '80 jaar vrijheid in de gemeente Nijkerk’. Het beste idee wordt gekozen en uitgevoerd, waarvoor een bedrag van vijfduizend euro beschikbaar is.

In totaal presenteren dertien klassen hun plannen. De leerlingen bedenken manieren waarop kinderen op school of in de hele gemeente dit jubileum kunnen vieren.

Voorbereiding

Om zich voor te bereiden, hebben de leerlingen de afgelopen weken het spel Democracity gespeeld in de raadzaal van het stadhuis. In dit spel bouwen ze samen een fictieve stad en moeten ze keuzes maken over voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen of natuurgebieden.

Het doel is om hen te laten ervaren hoe samenwerking en besluitvorming in de politiek werkt. Raadsleden, commissieleden en wethouders waren hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden. De vergadering van vanavond wordt voorgezeten door burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek.

De jeugdgemeenteraadsvergadering is hieronder vanaf 19.00 uur live mee te kijken.