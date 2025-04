Geschreven door Jarno van de Bor

10 april 2025 17:03

Lokale kunstenaars tonen werk over vrijheid in Museum Nijkerk



Foto: Jeroen Brons



NIJKERK – In Museum Nijkerk is donderdagmiddag 10 april de expositie KunstKijk op 80 jaar vrijheid geopend. Dertien kunstenaars uit de gemeente Nijkerk tonen er nieuw werk dat is geïnspireerd op objecten uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig uit de collectie van het museum. De opening werd mede verricht door wethouder Marianne Klein en stadsdichter René Speelman in aanwezigheid van de deelnemende kunstenaars en andere belangstellenden.

De tentoonstelling maakt deel uit van het bredere programma rond 80 jaar vrijheid. Bezoekers zien naast de kunstwerken ook voorwerpen, brieven, dagboeken en filmbeelden uit de oorlogsjaren. De betrokken kunstenaars zijn: Berna Saers, Gertjan van Duinkerken, Harm Visser, Heidi van der Sluis, Ilja Visser, Jentien van de Brug, Kitty Kleijer, Maartje Bouw, Madeleine Ward, Ralph van Slooten, René Speelman, Suzan Vermeer en Willy Schut. Van brieven tot bronzen beelden De kunstenaars hebben zich laten inspireren door persoonlijke objecten uit de oorlogstijd, zoals de brieven van Wouter Bouwman, een jonge verzetsstrijder uit Nijkerk die op achttienjarige leeftijd overleed. Ook het dagboek van Frans Kragt, een bevrijdingsrok, Stolpersteine en originele filmbeelden van Cecile Schueler zijn onderdeel van de tentoonstelling. De expositie werd geopend met een gedicht van stadsdichter René Speelman.



De kunstwerken zijn gemaakt in verschillende stijlen en technieken. Er is gebruik gemaakt van onder meer textiel, keramiek, collage, video, brons en poëzie. In het midden van de ruimte staat de ‘oorlogstafel’ van Frans Kragt. Bezoekers kunnen ook de procesboeken van de kunstenaars bekijken. Hierin laten zij aan de hand van schetsen, foto’s en aantekeningen zien hoe hun werk tot stand is gekomen. Te zien tot en met oktober De expositie is elke dinsdag tot en met vrijdag te bezoeken van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. De tentoonstelling blijft te zien tot oktober 2025.

