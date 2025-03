Geschreven door Hans Stam

10 maart 2025 12:17

Lucky Sparta Vrouwen stelen overwinning in Zwolle





NIJKERK - Vooral ongeloof na de wedstrijd. Een bal van de lijn gehaald, 2 gemiste strafschoppen en uiteindelijk met een 0-1 overwinning van het veld stappen. Het overkwam de vrouwen van Sparta Nijkerk zaterdag in Zwolle tegen Be Quick’28 VR2.

De thuiswedstrijd in oktober was al net zo bizar. Toen verloren de Spartanen met 1-5 (tevens ook hun laatste nederlaag), waarbij Be Quick’28 zeer effectief was en Sparta Nijkerk veel kansen mistte.

Veel energie

De jonge Zwolse ploeg begon met veel energie aan de wedstrijd, daar waar het bij de Spartanen vooral de eerste helft juist aan ontbrak. Was het de temperatuur, het gebrek aan ritme? Het was in ieder geval niet voldoende wat er op het veld gelegd werd. Be Quick’28 was feller in de duels en ook de afvallende ballen waren vaak een prooi voor de Zwollenaren. In de 20e minuut kwam Sparta Nijkerk goed weg toen Willemijn van Heerdt een bal van de lijn haalde. Tot de rust waren er verder weinig echte kansen te noteren en met een brilstand werd dan ook de kleedkamer opgezocht.

Het was duidelijk dat het in de 2e helft beter moest en de intensiteit in het spel omhoog moest. Sparta Nijkerk kwam dan ook met meer energie het veld weer op. Het voetbalde wat meer naar voren en in de 60e minuut werden een 3tal verse krachten ingebracht om de overwinning binnen te slepen. Dat leek even de andere kant op te vallen toen Be Quick’28 in de 68e minuut een strafschop kreeg na een lichte overtreding van Ilse Martens op de rand van het strafschopgebied.

Penaltykiller

Maar de Spartanen beschikken over een echte penaltykiller. Heidi Beerthuijzen stopte de strafschop en dus kon Sparta Nijkerk opgelucht adem halen. En zelfs meer dan dat, want nog geen 2 minuten later lag de bal er aan de andere kant van het veld wel in! Jolien van Looijengoed werd de diepte ingestuurd door Eva Stam en schoot de bal vanaf de zijkant hard op doel. De Be Quick’28 keepster kreeg de bal niet onder controle en Lieke van den Akker was er als de kippen bij om het buitenkansje te verzilveren. Wat een wending!

Met nog ruim 20 minuten op de klok kreeg Be Quick’28 nog wat mogelijkheden om gelijk te maken. Een paar vrije trappen op de rand van het strafschopgebied werden om zeep geholpen. De grootste kans kreeg het echter in blessuretijd, toen de scheidsechter niets anders kon doen dan opnieuw een strafschop aan de Zwollenaren toe te kennen, na een duikeling over het been van Tara Kommer. Maar ook deze penalty werd gemist (naast geschoten) en dus konden de Spartanen een paar keer met hun ogen knipperen om te geloven dat het deze wedstrijd toch echt gewonnen had.

'Ging niet makkelijk'

Trainster Andrea Nagel was vooral opgelucht: ‘Het ging niet makkelijk vandaag. Wel weer mooi om te zien dat het team in elkaar blijft geloven en er altijd wel iemand opstaat om het verschil te maken. Deze wedstrijd was het onze keepster Heidi, maar vandaag op internationale vrouwendag zet ik graag alle speelsters in het zonnetje! Dit is een goed stel hoor!’

Volgende week zaterdag speelt Sparta Nijkerk VR1 thuis tegen de nummer 3 Heerenveense Boys VR1.