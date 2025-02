Geschreven door Marieke van der Voort | Omroep Gelderland

12 februari 2025 10:25

Maas (69) haalt geld op voor KWF: 'Ik ga het wereldrecord verpulveren'





BARNEVELD - 43 kilometer en 985 meter. Daar staat het werelduurrecord baanrennen voor 70-plussers momenteel op. Nu is het nog in handen van een Zwitser. Maar daar brengt Maas van Beek uit Barneveld later deze maand graag verandering in. “Het wordt afzien. Maar ik kan afzien als een beest”, puft hij pal nadat hij van de baan is gestapt.

Vier keer per week traint Maas momenteel bij het Velodrome Amsterdam, de plek waar het vrijdag 21 februari ook moet gebeuren. “Dat terwijl ik pas 69 ben”, grapt Maas. “Maar in het jaar dat je 70 wordt, mag je het werelduurrecord voor 70 tot 75-jarigen aanvallen”, legt hij uit. “Of dat straks op mijn naam staat? Dat weet ik wel zeker.”

Verpulveren

Aan zelfvertrouwen geen gebrek dus bij ‘jonkie’ Maas, die daarbij wel meteen een kanttekening plaatst. “Ik vind dit een heel fijne baan om te trainen, maar mijn allerbeste tijd ga ik hier niet rijden. Dat komt vier weken later, op de snelste baan ter wereld. In Mexico. Mijn precieze doel is komende maand in Amsterdam het wereldrecord verbeteren. En in Mexico ga ik het verpulveren. Als ik gezond blijf, natuurlijk.”

Gezond zijn, vanzelfsprekend is dat lang niet altijd geweest voor Maas. Maar liefst drie keer kreeg hij kanker. “De specialist aan mijn bed vertelde me dat ik me moest voorbereiden op de dood. Maar ik ben er nog. En dat maakt me ontzettend dankbaar.”

Kanker

En dankbaar als hij is, doet hij met zijn recordpoging graag iets terug. Via de site van KWF Kankerbestrijding hoopt hij 5000 euro op te halen. “Ja, ik wil dat wereldrecord. Maar nog veel belangrijker: veel geld ophalen voor meer onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Want zonder onderzoek was ik er niet meer geweest.”

Maas’ actie heet Maas van Beek doet opnieuw UCI wereldrecordaanval. Weer een wereldrecordaanval inderdaad. Want Maas weet als geen ander wat het is om een werelduurrecord te rijden. In 2012 deed hij dat achter de derny, samen met gangmaker, coach en goede vriend Wilco van der Hoorn. Het werelduurrecord van 66 kilometer en 639 meter staat nog steeds op zijn naam. “En geen enkele prof durft me aan te vallen”, straalt Maas.

Op 3000 meter hoogte

Deze keer doet Maas het dus alleen op de baan. En hij levert daarbij geen half werk. “Ik slaap zelfs al 2,5 week in een speciale tent, op 3000 meter hoogte. Zo krijg ik meer rode bloedcellen en heb ik straks meer zuurstof.”

Vrijdagavond 21 februari om 19.00 uur is het zover. Dan doet Maas, toegejuicht door zijn trouwe vrienden en familie zijn eerste werelduurrecordpoging. “En iedereen die wil komen kijken is welkom”, lacht Maas terwijl hij samen met vriend Wilco de baan verlaat.