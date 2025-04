Geschreven door Rob Notten | Omroep Gelderland

9 april 2025 9:42

Man doodt en verbergt vriendin en gaat jaren cel in





VOORTHUIZEN - Een 40-jarige man moet 11,5 jaar de cel in voor het doden van zijn vriendin. Hij hield haar dagenlang verborgen in een auto op een achterafgelegen plek van een parkeerplaats bij een hotel.

De man was eerder vrijgesproken omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van voorbedachten rade of opzet, maar is nu door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep alsnog daarvoor veroordeeld.

Lichaam verborgen

Het begon volgens de man met een ruzie met zijn 34-jarige vriendin. Dat was in zijn chalet in Voorthuizen, in de nacht van 28 op 29 september in 2021. Volgens hem was de vrouw agressief en viel zij hem aan met een mes. Om zich te verdedigen zou hij dat mes uit haar hand hebben geslagen, om vervolgens de keel van de neergeslagen vrouw dicht te drukken totdat ze niet meer bewoog.

Daarna zette hij het lichaam op de achterbank van haar auto en reed hij naar de parkeerplaats van hotel De Witte Bergen in Eemnes. Negen dagen later, op 8 oktober 2021, is het levenloze lichaam van de vrouw op dezelfde plek in de afgesloten auto gevonden. Het was bedekt met deurmatten en een dekbed. Het met geweld omgebrachte slachtoffer was zo van buitenaf niet zichtbaar.

'Doodslag overtuigend bewezen'

Het hof vindt dat daarmee overtuigend is bewezen dat er wel degelijk sprake is van doodslag, omdat de man zelf heeft verklaard de vrouw te hebben gewurgd en de toestand en letsel van het slachtoffer daar bij past. De verklaring van verdachte dat hij dacht dat ze alleen bewusteloos was, en hij met haar naar het hotel is gereden om met haar te praten, is volgens het hof niet waarschijnlijk.

Ook vindt justitie dat de nabestaanden groot leed is toegebracht. Vooral omdat hij het lichaam van de vrouw dagenlang op een zeer respectloze wijze verborgen heeft gehouden. Daardoor waren zij lang in onzekerheid en is hen ook de mogelijkheid ontnomen om op een waardige wijze afscheid te nemen. Daarom moet de man ook schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden.