Geschreven door Marco Loef | Omroep Gelderland

6 maart 2025 16:11

Man krijgt cel en tbs voor seksueel misbruik en ontucht





VOORTHUIZEN - Een 59-jarige man uit Nijkerk is dinsdag veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man is schuldig aan seksueel misbruik van een 15-jarig meisje en ontucht met een 12-jarig meisje.

Dat gebeurde in zijn restaurant in Voorthuizen. Het oudste meisje is licht verstandelijk beperkt. Zij werd over een langere periode seksueel misbruikt. Het meisje liep stage en werkte bij het restaurant van de man.

Opnames

Ook maakte de man opnames van dat seksueel misbruik en liet hij die afbeeldingen zien aan andere minderjarige meisjes, onder wie het 12-jarige meisje. Met dit laatstgenoemde meisje pleegde de man ook ontucht. Zij was de dochter van een vriendin van zijn echtgenote.

Op de telefoon en andere gegevensdragers van de man stonden diverse kinderpornografische en dierenpornografische video’s en foto’s.

Verklaringen betrouwbaar

De man bekende tijdens de rechtszaak alleen de ontucht met het 12-jarige meisje maar ontkende alle andere verdenkingen. Volgens de rechtbank zijn de verklaringen van de meisjes betrouwbaar. Dat hij grotendeels blijft ontkennen, rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Uit onderzoeken blijkt dat de man lijdt aan een stoornis van de geestesvermogens. Mede daarom wordt hem tbs opgelegd. Hij moet de slachtoffers in totaal ruim 19.000 euro aan schadevergoedingen betalen.