Geschreven door Jarno van de Bor

25 april 2025 14:33

Meer huishoudens in financiële problemen merkt voedselbank Nijkerk: ‘Veel mensen durven geen hulp te vragen’





NIJKERK - In Nijkerk neemt het aantal mensen toe dat moeite heeft om rond te komen. Volgens de Voedselbank Nijkerk zijn er in Nederland ongeveer 540.000 mensen die voedselhulp nodig hebben, maar veel van hen vragen die hulp niet. De oorzaak is vaak schaamte of onbekendheid met de mogelijkheden.

Voorzitter Harke Dijksterhuis van Voedselbank Nijkerk maakt zich zorgen over deze ‘verborgen armoede’. “Het probleem van armoede is dichterbij dan veel mensen denken. Toch merken we dat er een drempel is om hulp te vragen,” zegt hij. “Dat heeft vaak te maken met schaamte, maar ook met onwetendheid.”





Wekelijks hulp aan honderd huishoudens



Voedselbank Nijkerk ondersteunt wekelijks ongeveer honderd huishoudens met voedselpakketten. Dat gebeurt met hulp van ongeveer veertig vrijwilligers. De organisatie wil niet alleen hulp bieden, maar ook voedselverspilling tegengaan en mensen weer op weg helpen naar zelfstandigheid.