Motorrijder naar het ziekenhuis na botsing achterop auto in Nijkerk

NIJKERK - Op de N798 (Berencamperweg) bij Nijkerk heeft dinsdagochtend rond 09.17 uur een botsing plaatsgevonden tussen een motorrijder en een auto.

De automobilist moest remmen voor een voertuig dat rechtsaf sloeg, aldus een 112-verslaggever. De motorrijder kon niet op tijd stoppen en botste achterop de auto. Daarbij kwam hij hard ten val. De man raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Rijbaan afgesloten

Door het ongeval is één rijbaan afgesloten. Verkeer wordt om en om langs het incident geleid. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

