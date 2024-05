Geschreven door Eljakim Doorneweerd

24 mei 2024 14:11

Na de zomer start verduurzaming woningen Vogelbuurt Barneveld



De Vogelbuurt in Barneveld. Foto: gemeente Barneveld



BARNEVELD - Na de zomer start Van Wijnen uit Harderwijk, in opdracht van Woningstichting Barneveld, met de verduurzaming en het onderhoud van 92 woningen in de Vogelbuurt. Ruim 90 procent van de bewoners stemde in met het project. Dit project draagt bij aan de ambitie om 80 procent van de woningen in 2030 een energielabel A te geven.

De woningstichting is blij met het hoge draagvlak en benadrukt dat minimaal 70 procent instemming nodig is voor volledige uitvoering. De werkzaamheden omvatten isolatie, vervangen van glas, deuren, daken en zonnepanelen, kleurwijzigingen van kozijnen en gevelpanelen, en gedeeltelijke vervanging van keukens en cv-ketels. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven en indien nodig overdag gebruik maken van een verblijfswoning. De energiebesparende maatregelen worden zonder huurverhoging uitgevoerd, met een maandelijkse vergoeding voor de zonnepanelen. In juni vorig jaar werden woonwensen opgehaald en de plannen verfijnd. De woningstichting streeft naar 80 procent label A woningen in 2030 en heeft bijna 99 procent groene labels behaald. Voor de zomer wordt een ander verduurzamingsproject afgerond en nieuwbouw speelt ook een rol in de verduurzamingsopgave.