Geschreven door Hannah van Veldhuizen | VRMG

22-04-2026 17:00

Na vijf jaar stopt Voorthuizens dj-duo: ‘Zonder Voorthuizen hadden we het nooit gered’

© Daan van het Land

VOORTHUIZEN – Wat begon als hobby groeide uit tot een vaste naam op feesten in de regio. Daan van het Land en Manuel Abbink stonden als Baice Events jarenlang op dorpsfeesten en bruiloften in en rond Voorthuizen. Toch besluiten ze nu te stoppen. Tijdens Koningsnacht staan ze voor het laatst samen achter de draaitafel.

Het begon met een liefde voor feesten. Toen dat in coronatijd niet kon, besloten ze het zelf te doen. “We hadden geen idee hoe een dj-set werkte, maar hebben er één gekocht en zijn gaan oefenen. We wilden gewoon voor de lol draaien en zelf feestjes geven.”



Eerste klus zonder ervaring

Die eerste kans kwam sneller dan verwacht: een bruiloft. “Ik film al van jongs af aan en werd gevraagd om een bruiloft te filmen”, vertelt Manuel. Toen het bruidspaar vroeg of hij ook een dj kende, was het antwoord simpel: “Dat kunnen wij wel.” Daan herinnert zich hoe chaotisch die eerste keer was. “We hadden maar drie keer geoefend en stonden daar ineens. Ik wist niet eens hoe alles werkte en moest alles opbouwen”, zegt Daan. “Ik heb Manuel, die ’s ochtends nog een tentamen had, in paniek gebeld: kom alsjeblieft helpen.” Toch sloeg het aan. “De dansvloer stond de hele avond vol. Toen iemand vroeg of ik dit vaker deed, zei ik: nee, dit is de eerste keer. Dat moment bleef wel hangen.”

Doorbraak in de kroeg

Na die eerste klus wilden ze door. Ze begonnen als Baice Events, plaatsten filmpjes online, maar het bleef eerst rustig. Tot ze onverwacht mochten invallen bij een afterparty in café De Moriaan. Daar veranderde alles. “Uiteindelijk stonden we bij bijna elke braderie afterparty te draaien.” De eerste keer in de kroeg maakte indruk. “Dat was de eerste keer dat we openbaar draaiden. Er stond een rij buiten en na onze set kregen we applaus. Dat moment blijft wel hangen.” Niet elk optreden was memorabel. “We hebben één keer op Zeumeren een kinderfeestje gedaan. Wij stonden binnen, maar het was hartstikke mooi weer, dus iedereen was buiten”, lacht Manuel. “En die kinderen hadden een spanningsboog van vijf minuten, dus er was niks aan.”

Succes dankzij het dorp

Wat begon als bijbaantje groeide uit tot meerdere klussen per week. In het dorp waren ze al snel een bekend gezicht. “Zonder Voorthuizen hadden we dit niet op deze manier gered.” Een goed voorbeeld is hun eerste optreden in een kroeg in Ede. “We kwamen daar aan en het terras zat vol met mensen uit Voorthuizen.” Het werd een lange avond. “We draaiden van tien tot vier en het stond de hele tijd vol”, zegt Manuel. “De kroegeigenaar wist niet wat hij meemaakte. Ze begonnen zelfs gratis flessen uit te delen”, lacht Daan. “Alleen denk ik niet dat ze hadden doorgerekend dat iedereen maar twintig euro entree had betaald met onbeperkt drank.” Nog steeds komt het werk vanzelf. “Onze website is al een tijd offline, maar ik krijg nog elke week appjes of we op een bruiloft willen draaien.”

Besluit om te stoppen

Toch valt nu het besluit om te stoppen. Niet omdat het slecht gaat, maar juist omdat het gevoel verandert. “Op een gegeven moment hoor je steeds dezelfde muziek en wordt het een soort vast trucje”, zegt Manuel. “Als je dat trucje doorhebt, word je er een beetje lui in”, vult Daan aan. “Het voelde steeds vaker als: we moeten weer draaien.” Ook buiten het draaien verandert er veel. “We zijn allebei drukker geworden met werk en andere dingen”, zegt Manuel. Voor Daan komt daar nog iets bij: hij gaat de gemeenteraad in. De beslissing kwam niet plotseling, maar was wel snel gemaakt. “Ik appte: zullen we stoppen? Het antwoord was: ja, is goed”, lacht Manuel.

Nog één keer alles geven

Koningsnacht wordt hun afsluiter. Daarvoor wordt alles uit de kast gehaald. “Ik hoop dat we het mooi kunnen afronden en dat iedereen ervan geniet”, zegt Manuel. Daan vult aan: “We willen er iets bijzonders van maken, maar wat precies, dat blijft nog een verrassing.” Na jaren van draaien, van bruiloften tot volle pleinen, voelt dit als het juiste moment om te stoppen. “Het is goed zo. We hebben dingen meegemaakt die de meeste mensen van onze leeftijd niet meemaken. Dat blijft altijd. Wie het stokje overneemt in Voorthuizen is nog de vraag. “Ik hoop dat er een nieuw dj-duo opstaat. Jongens van een jaar of achttien die gewoon beginnen”, zegt Daan. “We waren zelf ook negentien toen we begonnen. Achteraf best jong, maar juist dat idee van: we kunnen dit wel, heeft ons geholpen.”