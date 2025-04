Geschreven door Jarno van de Bor

9 april 2025 14:13

Nieuw hoofdveld voor SC Hoevelaken





HOEVELAKEN – Het hoofdveld van voetbalvereniging SC Hoevelaken wordt binnenkort opgeknapt. De gemeente voert samen met de club onderhoudswerkzaamheden uit om de kwaliteit van het veld te verbeteren. Ook krijgt veld 4 verlichting, zodat het veld vaker gebruikt kan worden voor trainingen. De maatregelen moeten zorgen voor minder uitval van wedstrijden en een lager risico op blessures.

De afgelopen jaren is het hoofdveld steeds slechter geworden. Volgens het bestuur van SC Hoevelaken is de drainage niet goed meer en is het veld vaak onbespeelbaar bij nat weer. De vereniging heeft de KNVB om toestemming gevraagd om wedstrijden van het eerste elftal op kunstgrasveld 3 te spelen. De club verwacht bovendien dat het ledenaantal de komende jaren groeit, wat extra druk zet op de trainingscapaciteit.

Geen extra kunstgrasveld nodig

Op verzoek van de vereniging heeft de gemeente een gespecialiseerd bureau gevraagd om onderzoek te doen naar het veld. De conclusie is dat het huidige hoofdveld niet aan de eisen voldoet. Door het hoofdveld te verbeteren en veld 4 te voorzien van verlichting, ontstaat er voldoende ruimte voor trainingen en wedstrijden.

Veld 4 kan worden ingezet als tijdelijk alternatief tijdens de renovatie van het hoofdveld. Daarna kunnen de vier velden beter worden verdeeld over de trainingsmomenten, zodat het nieuwe hoofdveld niet meteen overbelast raakt.

Kosten

De kosten voor de renovatie en het aanleggen van verlichting bedragen ongeveer 155.000 euro. Dit bedrag wordt betaald uit het gemeentelijke budget voor onderhoud van buitensportaccommodaties. De verwachting is dat SC Hoevelaken na deze aanpassingen weer jaren vooruit kan met de bestaande velden.