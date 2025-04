Geschreven door Jarno van de Bor

24 april 2025 17:03

Nieuw Klompenpad bij Slichtenhorst komt er niet





NIJKERK – Plannen voor een nieuw Klompenpad in de omgeving van Slichtenhorst worden stopgezet. De route blijkt niet haalbaar door gebrek aan medewerking van grondeigenaren. De gemeente Nijkerk, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en andere betrokken organisaties trekken daarom de stekker uit het project.

De gemeente heeft al vier Klompenpaden. Samen met inwoners wilde zij een vijfde pad aanleggen bij Slichtenhorst, een landelijk gebied ten zuiden van Nijkerk. Inwoners, Stichting Slichtenhorst, IVN Nijkerk en SLG vormden een werkgroep die anderhalf jaar werkte aan het plan. In november 2023 was er nog een startbijeenkomst voor belangstellenden.

Reeën en lange route maken plan moeilijk uitvoerbaar

Tijdens de startavond vroegen grondeigenaren om rekening te houden met rustgebieden van reeën op de omliggende landgoederen. De werkgroep hield hier rekening mee, maar daardoor moest de wandelroute om veel gebieden heen lopen.

“De route werd hierdoor zo lang, dat er met veel grondeigenaren langs de route overlegd moest worden over toestemming om over hun grond te wandelen,” legt projectleider Kristel van Biesen van SLG uit. “Veel grondeigenaren wilden hieraan niet meewerken. Het was daardoor niet meer mogelijk om een mooie rondwandeling te maken.”

Geld wordt anders besteed

De gemeente en SLG hebben daarom besloten het project te beëindigen. Het geld dat nog over is, wordt opnieuw bekeken. De gemeente onderzoekt hoe dit kan worden ingezet voor andere vormen van recreatie in het buitengebied.