Geschreven door Jarno van de Bor

8 april 2025 16:58

Nijkerk krijgt nieuw onderstation op De Flier om stroomnet uit te breiden





NIJKERK – In de gemeente Nijkerk komt een nieuw onderstation op bedrijventerrein De Flier. De gemeente heeft daarover een koopovereenkomst gesloten met netbeheerder Liander. Het onderstation moet helpen om het overbelaste stroomnet in de regio te ontlasten.

Het Nederlandse stroomnet raakt steeds voller. Dat komt doordat huishoudens en bedrijven steeds meer stroom gebruiken dan waarvoor het net oorspronkelijk is ontworpen. Deze overbelasting heet netcongestie. In veel delen van het land, ook in Nijkerk, kunnen nieuwe bedrijven daardoor geen aansluiting krijgen.

Onderstation

Een onderstation, een bepaald type elektriciteitsstation, zet stroom van hoge spanning om naar een lagere spanning. Die stroom gaat vervolgens naar woningen en bedrijven. Onderstation De Flier wordt onderdeel van een groter netwerk dat over gemeente- en provinciegrenzen loopt. Op dit moment heeft Nijkerk een onderstation aan de Nachtegaalsteeg. Deze blijft in gebruik na de aanleg van het nieuwe onderstation.

De gemeente werkt voor het onderstation samen met Liander. Ook andere netbeheerders, zoals TenneT en Stedin, bouwen in de regio nieuwe energiestations. De gemeenten Soest en Baarn zijn nog op zoek naar een locatie voor hun onderstation. Wanneer het station in Nijkerk precies in gebruik wordt genomen, is nog niet duidelijk. Liander verwacht dat dit tussen 2030 en 2034 zal zijn.

Oplossen netcongestie

Wethouder René Windhouwer noemt de stap belangrijk: “Dit is een belangrijke stap in het oplossen van netcongestie. En van groot belang voor de toekomstige energievoorziening van Nijkerk.”

Windhouwer benadrukt dat het belangrijk is om snel te handelen: “Als samenleving gaan we de komende jaren steeds meer elektriciteit gebruiken. Goede samenwerking is cruciaal, omdat het wel of niet kunnen leveren van stroom direct effect heeft op onze inwoners en op onze bedrijven. Daarin kunnen we dus niet te afwachtend zijn.”

Economische groei

Wethouder Marianne Klein, verantwoordelijk voor economie en bedrijventerreinen, ziet het onderstation ook als belangrijk voor bedrijven. “Op dit moment kunnen grote nieuwe bedrijven geen aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen vanwege netcongestie. Daardoor stagneert onze economische groei,” zegt ze. “De bouw van een nieuw onderstation is dus goed nieuws voor zowel onze inwoners als voor onze lokale economie.”