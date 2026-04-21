Gids Gemist A1 op z'n Hollands! Blik op Jazz Club 1068 Countryland Dancemixen DJ-Tony De Ondernemer Gospellight Het is Weekend! Hits from the heartland Interakt Radio Luca Engels Music Night Popperbest Regio Aktueel Schouten bij Nacht Sportmatinee Sterk Werk - Non Stop Studio G Willems Wondere Wereld X-Podia
Aan de wandel met Dodenherdenking 2021 Kiezen voor Barneveld 2022 Kiezen voor Nijkerk 2022 Kunstcentrum Collage Live Sportverslagen Musical Club Nijkerk Nieuws uit de regio Stadsgidsen 75 Jaar Vrijheid Dodenherdening 2020 Ik Quiz het! Voorleesmoment Rondje Regio Cultureluur Countryland Sessions Interviews Evenementen in de regio Documentaires Verhalen van de straat Live muziek Nijkerk stemt 2018 Politiek Cafe
A1 op z'n Hollands!
Blik op Jazz
Club 1068
Countryland
Dancemixen DJ-Tony
De Ondernemer
Gospellight
Het is Weekend!
Hits from the heartland
Interakt Radio
Luca Engels
Music Night
Popperbest
Regio Aktueel
Schouten bij Nacht
Sportmatinee
Sterk Werk - Non Stop
Studio G
Willems Wondere Wereld
X-Podia
Aan de wandel met
Dodenherdenking 2021
Kiezen voor Barneveld 2022
Kiezen voor Nijkerk 2022
Kunstcentrum Collage
Live Sportverslagen
Musical Club Nijkerk
Nieuws uit de regio
Stadsgidsen
75 Jaar Vrijheid
Dodenherdening 2020
Ik Quiz het!
Voorleesmoment
Rondje Regio
Cultureluur
Countryland Sessions
Interviews
Evenementen in de regio
Documentaires
Verhalen van de straat
Live muziek
Nijkerk stemt 2018
Politiek Cafe
Geschreven door Hannah van Veldhuizen | VRMG
21-04-2026 16:24

Nieuw platform moet participatie in Nijkerk makkelijker maken

NIJKERK – De gemeente Nijkerk wil het inwoners makkelijker maken om mee te denken over plannen. Via het nieuwe platform ‘Het Gesprek van Nijkerk’ kunnen zij online reageren op projecten in de gemeente.

Participatie betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen met plannen en besluiten van de gemeente.

Ook online meedenken

De gemeente bood al langer mogelijkheden om mee te praten via bijeenkomsten op locatie. Toch maakt niet iedereen daar gebruik van.

“De afgelopen vier jaar hebben we stappen gezet met participatie", zegt wethouder René Windhouwer. “Sommige inwoners denken liever online mee. Met dit platform wordt dat een stuk laagdrempeliger.”

Volgens wethouder Windhouwer is het platform een volgende stap in het verbeteren van de participatie. Gebruikers kunnen zich aanmelden en aangeven welke onderwerpen hun interesse hebben.

Daarnaast kunnen zij reageren op bestaande projecten via reacties en enquêtes. Inwoners kunnen er ook zelf ideeën delen via een inwonersinitiatief.

Inwonersgroep Toegankelijkheid

De eerste projecten staan al online. Inwoners kunnen nu meedoen aan de Inwonersgroep Toegankelijkheid en aan de fotowedstrijd Lente. 

Voor de Inwonersgroep Toegankelijkheid zoekt de gemeente inwoners en ervaringsdeskundigen die actief willen meedenken over oplossingen om de gemeente toegankelijker te maken.  

De eerste bijeenkomst staat gepland in september. Daarna komt de groep vier keer per jaar bijeen.

Heb jij een tip of opmerking?  Mail naar de redactie: [email protected] of bel 0341-798 298

