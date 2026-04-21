Nieuw platform moet participatie in Nijkerk makkelijker maken

NIJKERK – De gemeente Nijkerk wil het inwoners makkelijker maken om mee te denken over plannen. Via het nieuwe platform ‘Het Gesprek van Nijkerk’ kunnen zij online reageren op projecten in de gemeente.

Participatie betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen met plannen en besluiten van de gemeente.

Ook online meedenken

De gemeente bood al langer mogelijkheden om mee te praten via bijeenkomsten op locatie. Toch maakt niet iedereen daar gebruik van.

“De afgelopen vier jaar hebben we stappen gezet met participatie", zegt wethouder René Windhouwer. “Sommige inwoners denken liever online mee. Met dit platform wordt dat een stuk laagdrempeliger.”

Volgens wethouder Windhouwer is het platform een volgende stap in het verbeteren van de participatie. Gebruikers kunnen zich aanmelden en aangeven welke onderwerpen hun interesse hebben.

Daarnaast kunnen zij reageren op bestaande projecten via reacties en enquêtes. Inwoners kunnen er ook zelf ideeën delen via een inwonersinitiatief.