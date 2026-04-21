Nieuw platform moet participatie in Nijkerk makkelijker maken
NIJKERK – De gemeente Nijkerk wil het inwoners makkelijker maken om mee te denken over plannen. Via het nieuwe platform ‘Het Gesprek van Nijkerk’ kunnen zij online reageren op projecten in de gemeente.
Participatie betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen met plannen en besluiten van de gemeente.
Ook online meedenken
De gemeente bood al langer mogelijkheden om mee te praten via bijeenkomsten op locatie. Toch maakt niet iedereen daar gebruik van.
“De afgelopen vier jaar hebben we stappen gezet met participatie", zegt wethouder René Windhouwer. “Sommige inwoners denken liever online mee. Met dit platform wordt dat een stuk laagdrempeliger.”
Volgens wethouder Windhouwer is het platform een volgende stap in het verbeteren van de participatie. Gebruikers kunnen zich aanmelden en aangeven welke onderwerpen hun interesse hebben.
Daarnaast kunnen zij reageren op bestaande projecten via reacties en enquêtes. Inwoners kunnen er ook zelf ideeën delen via een inwonersinitiatief.
Inwonersgroep Toegankelijkheid
De eerste projecten staan al online. Inwoners kunnen nu meedoen aan de Inwonersgroep Toegankelijkheid en aan de fotowedstrijd Lente.
Voor de Inwonersgroep Toegankelijkheid zoekt de gemeente inwoners en ervaringsdeskundigen die actief willen meedenken over oplossingen om de gemeente toegankelijker te maken.
De eerste bijeenkomst staat gepland in september. Daarna komt de groep vier keer per jaar bijeen.
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected] of bel 0341-798 298