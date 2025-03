Geschreven door Jarno van de Bor

28 maart 2025 14:19

Nieuwbouwproject ‘Wonen bij de Toren’ na veel vertraging officieel van start





NIJKERK – In Nijkerk is de aftrap gegeven voor het nieuwbouwproject ‘Wonen bij de Toren’. De bouwplannen lagen lange tijd op tafel, maar ondervonden meerdere vertragingen door bezwaren. Inmiddels zijn de knelpunten opgelost, waardoor het project nu definitief doorgang kan vinden.

Op vrijdag 28 maart kwamen vertegenwoordigers van de gemeente, projectontwikkelaars en betrokken partijen samen onder de toren van Nijkerk om de start van het project te markeren. Wethouder Esther Heutink-Wenderich en Maarten Reeze, directeur van Van Wijnen Projectontwikkeling Oost, spraken de aanwezigen toe over het belang van de nieuwbouw. Daarna volgde een officiële handeling om de bouwplannen symbolisch in gang te zetten.

Obstakels

De realisatie van ‘Wonen bij de Toren’ kende een lange aanloop door verschillende obstakels. Zo was er kritiek op het parkeerbeleid, met name van de begin dit jaar overleden ondernemer Gerard van den Tweel. Hij hekelde het plan van de gemeente om een deel van de parkeerplaatsen onder het woonproject in te zetten voor bezoekers van de binnenstad. Van den Tweel vreesde als uitbater van commerciële parkeerplaats onder winkelcentrum Oosterpoort oneerlijke concurrentie van de gemeente.



Het Nijkerkse carillon speelde verschillende liedjes met het thema 'huis'.



Na veel overleg vond de gemeente een oplossing. Het naastgelegen woonzorgcentrum St. Jozef, waar ook nieuwbouw gaat plaatsvinden, neemt 80 parkeerplekken in de parkeergarage van 'Wonen bij de Toren' af. Zo werd het project financieel toch rendabel. Daarnaast heeft de gemeente Nijkerk de exploitatie van parkeergarage Oosterpoort overgenomen. De garage zelf is nog wel eigendom van de Van den Tweel groep.

'Oorlogsgebied'

Het gevolg van deze vertragingen was dat het terrein braakliggend en verpauperd bleef liggen. De 'ruïnes' tegenover de befaamde witte toren waren menig inwoner een doorn in het oog. Zo werd het terrein vanwege de her en der nog overeind staande muurresten niet zelden spottend vergeleken met 'een oorlogsgebied'.