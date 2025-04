Geschreven door Jarno van de Bor

1 april 2025 16:38

Nieuwe naam voor Veluwemeer en dierenartsen helpen huisarts: dit zijn 1-aprilgrappen uit de regio





VELUWE RANDMEER - Het is vandaag 1 april. Misschien ben je vandaag wel in de maling genomen. Ook de VRMG-redactie moest de laatste dagen erg alert zijn bij de persberichten die binnenkwamen. Hieronder vind je een aantal grappen uit onze regio.

Nieuwe snelheidslimiet op de A28

Om geluidsoverlast en luchtvervuiling terug te dringen mag er vanaf begin april nog maar 80 kilometer per uur gereden worden op de A28 ter hoogte van Nunspeet, zo schrijft Nunspeet Nu.

"Uit recent onderzoek blijkt dat geluidsoverlast en luchtvervuiling in dit gebied een negatief effect hebben op de natuur en het welzijn van wilde dieren. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden meerdere meldingen geweest van verward gedrag bij herten en zwijnen, vermoedelijk als gevolg van stress door verkeerslawaai", schrijft het nieuwsplatform.

Veluwemeer wordt Veluwezee

De perikelen in de Verenigde staten zorgen ook voor inspiratie op de Veluwe. Leisurelands kondigt vol trots aan dat het Veluwemeer voortaan door het leven gaat als Veluwezee. "Met de komst van Flevoland lag Gelderland niet meer aan zee, de Zuiderzee, waardoor de naam ‘Veluwemeer’ ontstond. Deze naam geeft onvoldoende erkenning aan dit prachtige gebied, omdat er volop recreatiemogelijkheden zijn die niet onderdoen voor die bij andere zeeën. Veluwe aan Zee heeft het allemaal: van surfstranden tot speelstranden", aldus het bedrijf

Overigens meldt Leisurelands dat ook de provincie al akkoord is met de naamswijziging. Zo komen er borden met 'Veluwezee' langs de A28. Het is alleen nog wachten op een aanpassing op Google Maps.

Of toch 'Nunspeter Zee'?

Leisurelands kan op concurrentie rekenen vanuit de Nunspeetse politiek. Gemeentebelang claimt ook een naamswijziging voor het Veluwemeer.

"Echte Nunspeters weten dat Nunspeet aan ‘de zee’ ligt (vandaar ook de Zeeweg) en niet aan ‘het meer’. Naar Amerikaans voorbeeld waarin de golf van Mexico is hernoemd, dient Gemeentebelang dan ook een soortgelijk voorstel in: Wat ons betreft heet het Veluwemeer vanaf heden de Nunspeter Zee", aldus de partij op social media.

Dierenartsen ondersteunen huisartsen om wachtlijsten te verkorten

Een opvallend nieuwsbericht op nijkerkerveen.org. Volgens de nieuwswebsite uit de gemeente Nijkerk zullen dierenartsen in Hoevelaken bijspringen om het tekort aan huisartsen op te lossen. Onze eerste reactie: 'Het is toch bij de beesten af...' Tot we de datum van ondertekening zagen.

Weet jij meer leuke 1-april grappen? Tip de redactie.