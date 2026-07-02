Geschreven door Hannah van Veldhuizen | VRMG

2-07-2026 11:16

Nieuwe overeenkomst moet ontwikkeling van PaasbosPark verder op gang brengen

René Windhouwer en Wouter van den Top bij de overeenkomst | Jeroen Brons

NIJKERK – Gemeente Nijkerk en De Bunte Ontwikkeling Oost hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de verdere ontwikkeling van PaasbosPark. In de overeenkomst staan afspraken over de deelgebieden Wulfshoeve, Bizetlaan en PaasbosHart. Ook is vastgelegd welke rol beide partijen hebben en hoe de uitvoering verder verloopt.

De overeenkomst werd woensdag 1 juli ondertekend door wethouder René Windhouwer en directeur Wouter van den Top. Volgens beide partijen vormt dit een belangrijke stap in de vernieuwing van de wijk.



Vervolg per deelgebied

De drie deelgebieden bevinden zich ieder in een andere fase. Wulfshoeve en Bizetlaan zijn onherroepelijk en is de verkoop gestart. Volgens de gemeente zijn geen bezwaren ingediend tegen de verleende vergunningen. De bouw moet in het eerste kwartaal van 2027 beginnen. Voor PaasbosHart vond op 11 mei een informatiebijeenkomst plaats. De vragen en reacties worden verwerkt in een participatieverslag. Waar mogelijk worden deze meegenomen in het stedenbouwkundig plan.

Belangrijke stap

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de hoofdlijnen van de verdere ontwikkeling van PaasbosPark vastgelegd. Naast afspraken over de drie deelgebieden gaat het onder meer om de samenwerking tussen de gemeente en De Bunte, de verdeling van verantwoordelijkheden, de planning en de voorbereiding op de uitvoering van de plannen. Wethouder René Windhouwer benadrukt het belang van de plannen. “Ik ben er trots op dat we met de vernieuwing investeren in een zorgzame wijk. Dit doen we door ruim 200 woningen afgestemd op de behoefte van de bewoners te bouwen, het huidige voorzieningenniveau in stand te houden, inwoners de tijd te geven om in de wijk te verhuizen en veel groen toe te voegen.”

