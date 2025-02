Geschreven door Jarno van de Bor

21 februari 2025 13:11

Nieuwe afspraken over sociale woningbouw en verduurzaming in Nijkerk





NIJKERK – De gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk (WSN), woningcorporatie de Alliantie, HuurdersOrganisatie Nijkerk (HON) en HuurdersBelangenVereniging de Alliantie regio Amersfoort (HBVA) hebben op 20 februari 2025 nieuwe prestatieafspraken ondertekend. De afspraken, die gelden van 2025 tot en met 2027, richten zich op de bouw van sociale huurwoningen, het verbeteren van de energiezuinigheid van bestaande woningen en het vergroten van de kansen voor woningzoekenden.

De betrokken partijen willen meer betaalbare huurwoningen realiseren voor mensen met een lager of middeninkomen. Dit doen ze door nieuwe sociale huurwoningen en middenhuurwoningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Daarnaast worden sommige huurwoningen verkocht, waarbij zittende huurders voorrang krijgen.

Doorstroming

Ook de doorstroming op de woningmarkt krijgt aandacht. Het doel is dat gezinnen, jongeren en ouderen sneller een woning vinden die past bij hun situatie. Daarnaast werken de partijen samen aan een prettige leefomgeving in de wijken.

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de Woonvisie gemeente Nijkerk 2024+, die eind vorig jaar is vastgesteld. Wethouder Esther Heutink-Wenderich (Wonen en Ruimtelijke Ordening) ziet de afspraken als een belangrijke stap: “Ik ben er trots op dat we op basis van de Woonvisie 2024+ concrete afspraken met elkaar hebben gemaakt. Daarmee zetten we onze samenwerking voort, om de kansen voor woningzoekenden te vergroten. Met als doel een passend thuis voor alle Nijkerkers.”

Groei van het aantal sociale huurwoningen

De woningcorporaties en huurdersorganisaties verwachten dat er de komende jaren netto 75 sociale huurwoningen per jaar bij komen. Ron Weil, voorzitter van HON, en Wil van Dasler, voorzitter van HBVA, benadrukken het belang hiervan: "Dankzij deze prestatieafspraken komen er naar verwachting de komende jaren netto 75 sociale huurwoningen per jaar bij. Een mooie ontwikkeling waar wij erg blij mee zijn. Dit betekent na jaren van stilstand een toename van het percentage sociale huurwoningen in onze gemeente. Woningen die hard nodig zijn."

Directeur-bestuurder Michiel van Baarsen van WSN en Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie regio Amersfoort, benadrukken de samenwerking: "Het is mooi om als partijen gezamenlijk een ambitie te delen. Met elkaar hebben we een belangrijke opgave in de gemeente Nijkerk. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat we samen de juiste dingen doen om voldoende passende en betaalbare huurwoningen aan te bieden in de gemeente Nijkerk."