Geschreven door Jarno van de Bor

24 februari 2025 12:31

Nieuwe straat in Barneveld vernoemd naar oud-wethouder Van Boven





BARNEVELD – De nieuwe verbindingsweg tussen de wijk Bloemendal en de Wethouder Rebellaan krijgt de naam Wethouder van Bovenlaan. De gemeente Barneveld eert hiermee oud-wethouder David van Boven, die zich jarenlang heeft ingezet voor de gemeente.

David van Boven was van 1970 tot 1980 raadslid en daarna tot 1998 wethouder in Barneveld. Voor zijn werk ontving hij meerdere onderscheidingen. Koningin Beatrix benoemde hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast werd hij door oud-burgemeester K. van Diepeningen en oud-gemeentesecretaris B.C. Lokker uitgeroepen tot ereburger van de gemeente.

Straatnamencommissie

Met de naamgeving blijft zijn naam zichtbaar in het straatbeeld. De straatnamencommissie kreeg al langer verzoeken om een straat naar Van Boven te vernoemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat verzoek nu gehonoreerd.

De straatnaamborden worden geplaatst zodra de bouw van Bloemendal fase 2B van start gaat. De verwachting is dat dit in 2026 gebeurt.