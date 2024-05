Nieuwe zelfmoordpreventieborden geplaatst bij Nijkerkse spoorwegovergangen

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat ze 10 jaar geleden zijn begonnen met het plaatsen van borden langs het spoor, maar dat onlangs een nieuw ontwerp is gemaakt. De oude borden worden nu vervangen. "Vanuit het landelijke programma suïcidepreventie spoor werkt ProRail samen met NS en regionale vervoerders aan suïcidepreventie. De borden zijn een initiatief uit dit programma waarbij we ook een nauwe samenwerking met 113 hebben."



Borden werken echt



ProRail laat weten dat de borden ook echt werken.

"Deze borden zijn er specifiek voor mensen die aan zelfdoding denken. Het doel is om die mensen te bereiken en op andere gedachten te brengen.

113 geeft aan dat ze regelmatig worden gebeld door iemand die dit bord langs het spoor ziet en daardoor in gesprek wil gaan."

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op de site 113.nl of telefonisch via 113 of 0800 - 0113.