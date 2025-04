Geschreven door Jarno van de Bor

29 april 2025 16:54

Nijkerk herdenkt bevrijding met historische legervoertuigen en Fly-by



Foto: Nijkerk Cultuur & Creatief



NIJKERK - In het kader van 80 jaar bevrijding organiseert de kerngroep 80 jaar vrijheid, samen met het 4 en 5 mei comité Nijkerk en lokale Oranjeverenigingen, op maandag 5 mei een grote optocht van oude legervoertuigen. De tocht begint in Hoevelaken, rijdt via Nijkerkerveen naar Nijkerk, en eindigt daar met een moment van bezichtiging.

Minstens 34 voertuigen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog doen mee aan de optocht. Bezoekers kunnen de voertuigen op meerdere plekken van dichtbij bekijken. Programma: van Hoevelaken tot Nijkerk De voertuigen zijn tussen 10.00 en 11.00 uur te zien op het feestterrein van Oranjevereniging Hoevelaken aan de Kantemarsweg. Daarna verplaatst de colonne zich naar Nijkerkerveen, waar ze van 12.00 tot 13.00 uur opgesteld staan bij de Van Noortstraat en Winkelmanstraat. Om 14.00 uur begint in Nijkerk de muzikale optocht vanaf het Willem-Alexanderplein. De colonne rijdt via de Oranjelaan en Vrijheidslaan naar de parkeerplaats naast het oude stadhuis aan de Kolkstraat. Daar blijven de voertuigen staan tot ongeveer 16.00 uur. Historisch vliegtuig boven de regio Naast de voertuigen is er ook een zogeheten Fly-by gepland met een historisch vliegtuig. Het toestel zal rond 14.20 uur eerst enkele rondes boven Hoevelaken maken, daarna boven Nijkerkerveen vliegen en afsluiten boven Nijkerk.