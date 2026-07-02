Nijkerk krijgt twee nieuwe wethouders in beoogd college

Jaco van Putten (CU-SGP), Audrey Rohen (PRO21), Esther Heutink-Wenderich (CDA) en Marleen van den Nieuwendijk (VVD)

Jaco van Putten (CU-SGP), Audrey Rohen (PRO21), Esther Heutink-Wenderich (CDA) en Marleen van den Nieuwendijk (VVD)

NIJKERK – Het beoogde college van burgemeester en wethouders van Nijkerk krijgt twee nieuwe gezichten. De ChristenUnie-SGP draagt Jaco van Putten voor als wethouder en de VVD heeft Marleen van den Nieuwendijk voorgedragen. CDA'er Esther Heutink-Wenderich en PRO21-wethouder Audrey Rohen keren terug.

Van Putten maakt na drie raadsperiodes als raadslid de overstap naar het college. Hij krijgt onder meer jeugd en gezin, bestaanszekerheid en duurzaamheid in zijn portefeuille.

Nieuwe portefeuilles

Van den Nieuwendijk is registeraccountant en bedrijfseconoom. Zij wordt verantwoordelijk voor onder meer economie, mobiliteit en kunst, cultuur en erfgoed.

Heutink-Wenderich begint aan een nieuwe periode als wethouder namens het CDA. Haar portefeuille bestaat onder meer uit woningbouw, de komst van de kazerne en het landelijk gebied.

Besluit op 9 juli

Ook Rohen blijft wethouder namens PRO21. Naast financiën krijgt zij onder meer diversiteit en inclusie, water en klimaatadaptatie, het nieuwe dorpshuis en de centrumvisie voor Hoevelaken in haar portefeuille.

Als de gemeenteraad op 9 juli instemt met de voordrachten, worden de vier wethouders na afloop van de raadsvergadering beëdigd. Samen met burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek vormen zij vervolgens het nieuwe college.