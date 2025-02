Nijkerk onderzoekt locaties voor zonne-energie op parkeerterreinen en andere gronden

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we gebruiken, duurzaam wordt opgewekt. In 2030 moet hier al een grote stap in gezet zijn. Dit gebeurt door meer zonne- en windenergie te gebruiken en te zoeken naar duurzame alternatieven voor aardgas. Deze plannen staan in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0)