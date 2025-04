Geschreven door Jarno van de Bor

29 april 2025 12:11

Nijkerk wil hospitaverhuur makkelijker maken



Foto: Pexels



NIJKERK - De gemeente Nijkerk wil hospitaverhuur onder voorwaarden mogelijk maken. Hospitaverhuur betekent dat iemand een kamer in zijn of haar huis verhuurt, terwijl hij of zij daar zelf blijft wonen. De huurder maakt gebruik van gedeelde voorzieningen zoals keuken, douche en toilet.

Op dit moment is hospitaverhuur niet zonder vergunning toegestaan. De huidige regels gaan ervan uit dat een woning alleen door één huishouden mag worden bewoond. Bij hospitaverhuur gaat het echter om twee huishoudens onder één dak. Daardoor past het niet binnen de regels van het huidige omgevingsplan. Vergunning of nieuw beleid nodig Volgens de gemeente zijn er drie manieren om hospitaverhuur toe te staan: Via een bestaande vergunning op basis van de Beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning; Door het beleid aan te passen met extra regels voor hospitaverhuur; Door het hele omgevingsplan te wijzigen, zodat er geen vergunning meer nodig is. De eerste manier is volgens de gemeente te beperkt. De derde optie is ingewikkeld en kost zeker vier jaar. Daarom stelt het college voor om te kiezen voor de tweede mogelijkheid: het toevoegen van een aparte paragraaf over hospitaverhuur aan het bestaande beleid. Voorwaarden en vervolgstappen In het nieuwe beleid zouden onder meer de volgende voorwaarden kunnen gelden: maximaal één kamer te huur, maximaal één huurder, en een huurperiode van maximaal vijf jaar. Ook moet de kamer voldoen aan eisen voor oppervlakte en leefkwaliteit, zoals vastgelegd in landelijke regels. De gemeente wil eind 2025 met een voorstel komen om het aangepaste beleid vast te stellen. Tot die tijd blijft hospitaverhuur alleen mogelijk met een vergunning, en onder de huidige, beperkte voorwaarden.