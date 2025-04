Geschreven door Jarno van de Bor

26 april 2025 13:40

Nijkerk viert Koningsdag





NIJKERK – In Nijkerk is Koningsdag 2025 volop aan de gang. De activiteiten vinden vooral plaats op het Plein en Molenplein. Al vanaf de vroege ochtend kwamen inwoners en bezoekers samen om de verjaardag van Koning Willem-Alexander te vieren.

De dag begon om acht uur met carillonklanken vanaf de toren van de Grote Kerk. Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek speelde samen met het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps bekende melodieën. Om tien uur volgde de traditionele aubade op het Molenplein. Burgemeester Tineke de Jonge-Ruitenbeek nam de aubade af en sprak daarna de aanwezigen toe. Na de toespraak werden de prijzen uitgereikt voor de mooiste straat-, buurt- of wijkversiering.

Veel te doen voor jong en oud

Sinds elf uur zijn er diverse attracties en eetkraampjes geopend op het Plein. In samenwerking met de horeca zijn er activiteiten georganiseerd waarvoor bezoekers muntjes en knipkaarten kunnen kopen bij de oranjetent. De sfeer is gemoedelijk en de activiteiten gaan door tot ongeveer zeven uur vanavond.

Op het Molenplein is een speciaal Kinderplein ingericht. Kinderen kunnen springen op verschillende springkussens, een ritje maken in een trein op rails, of zich laten schminken. Ook kunnen zij een glittertattoo laten zetten. Daarnaast klinkt er muziek over het plein.

Matjesmarkt en drukte op straat

Vanaf zeven uur vanochtend is de matjesmarkt op het Molenplein open. Veel kinderen en volwassenen verkopen tweedehands spullen. De markt duurt nog tot ongeveer zes uur vanavond.

De drukte neemt in de middag toe. Veel gezinnen en jongeren trekken naar het centrum om van de activiteiten te genieten. Rond het Plein en het Molenplein blijft het de komende uren gezellig druk.