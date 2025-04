Geschreven door Jarno van de Bor

17 april 2025 16:12

Nijkerkse basisschoolleerlingen doen mee aan de Koningsspelen





NIJKERK - Op vrijdagochtend zijn de Koningsspelen in Nijkerk van start gegaan op sportpark De Ebbenhorst. Burgemeester Tineke de Jonge-Ruitenbeek opende de dag. Daarna deden honderden basisschoolleerlingen mee aan een gezamenlijke dans op het lied Baila bailala, het themalied van Koningsdag 2025. De dans werd begeleid door Laurens Hagens van LDC.

De Koningsspelen worden ieder jaar gehouden op de vrijdag voor Koningsdag. In verband met goede vrijdag viel het evenement dit jaar op een donderdag. Het is een landelijke sportdag voor basisscholen waarbij bewegen en samen actief zijn centraal staan. In Nijkerk doen ieder jaar veel scholen mee.

Spelletjes en sportclinics op het veld

Na de openingsdans verspreidden de kinderen zich over de voetbalvelden. Daar stonden verschillende spellen en sportactiviteiten klaar. Er waren sportclinics van verschillende sportclubs uit de regio, zoals korfbalvereniging Sparta/Djops.