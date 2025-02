Geschreven door Jarno van de Bor

11 februari 2025 13:59

Nijkerkse burgemeester kijkt mee bij brandweeroefening





NIJKERK - Maandagavond stond voor de brandweer in het teken van een oefening, maar dit keer met een bijzondere toeschouwer. Burgemeester Tinet de Jonge was aanwezig om te zien hoe de brandweerlieden te werk gingen. Ze trok een brandweerpak aan en volgde de oefening van dichtbij.

De oefening speelde zich af in een woning op de hoek van de Groenestraat en Torenstraat. Op de eerste verdieping was brand uitgebroken en de rookontwikkeling maakte het bluswerk moeilijker. In het scenario was ook een slachtoffer aanwezig, wat de uitdaging voor de brandweerlieden vergrootte.

Oefeningen

De brandweer houdt regelmatig oefeningen om goed voorbereid te zijn op echte noodsituaties. Op 3 maart bezoekt De Jonge-Ruitenbeek de oefeningen van brandweer Hoevelaken.





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





