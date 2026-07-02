Geschreven door Jarno van de Bor | VRMG

2-07-2026 16:59

Nieuwe Nijkerkse coalitie kiest voor continuïteit met focus op wonen, zorg en sport

Nelleke Hegeman-Mekking (CU-SGP), Tom Kortink (PRO21), Matthias Blankesteijn (CDA) en Suzanne Steltenpool presenteren het coalitieakkoord. | Foto: Jeroen Brons

NIJKERK – Grote verrassingen bevat het nieuwe coalitieakkoord van CDA, ChristenUnie-SGP, VVD en PRO21 niet. Onder de titel Samen sterk bouwen aan de toekomst kiest de coalitie vooral voor het voortzetten van bestaand beleid. De belangrijkste speerpunten zijn onder meer woningen voor eigen inwoners, een sterker sociaal team en het doorgaan met investeringen in sportvoorzieningen.

De woningmarkt blijft de grootste prioriteit. De coalitie wil de komende jaren 250 woningen per jaar bouwen. Daarbij ligt de nadruk op starters, gezinnen, senioren en mensen met een middeninkomen. Ook wil de gemeente zoveel mogelijk gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheden om inwoners met een binding aan Nijkerk voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten.

Wijken met voorzieningen

Volgens de coalitie moeten nieuwe woonwijken meer zijn dan alleen een verzameling huizen. Ook voorzieningen als winkels, speelplekken, groen en zorg moeten vanaf het begin worden meegenomen. In het sociaal domein wil de coalitie inwoners sneller en eenvoudiger helpen. Het sociaal team moet meer ondersteuning zelf bieden. Daardoor hoeven inwoners minder vaak te worden doorverwezen naar specialistische zorg. Gezinnen met meerdere problemen krijgen één plan en één vast aanspreekpunt.

Sneller hulp voor gezinnen

Ook bij de jeugdzorg ligt de nadruk op preventie en lichte ondersteuning. Zo moet intensieve hulp beschikbaar blijven voor jongeren die dat echt nodig hebben. Op het gebied van sport kiest de coalitie vooral voor het doorgaan met bestaande plannen. In het akkoord worden een sporthal in Nijkerkerveen en de voorbereiding van sporthallen in Hoevelaken en Nijkerk genoemd. Die plannen zijn niet nieuw. De behoefte aan extra binnensportaccommodaties is al langer bekend en de projecten waren al in voorbereiding. De coalitie bevestigt vooral dat zij deze lijn wil voortzetten.

Sport en bewegen dichtbij

Daarnaast wil de gemeente verouderde speeltuinen vernieuwen. Ook moeten er meer plekken komen waar inwoners kunnen sporten en bewegen. De regeling Meedoen blijft bestaan. Daarmee kunnen inwoners met een laag inkomen steun krijgen voor sport en cultuur. Ook op het gebied van asiel kiest de coalitie voor continuïteit. De gemeente houdt vast aan vier kleinschalige opvanglocaties, verspreid over Nijkerk. Op twee van die locaties worden ook starterswoningen gebouwd. Volgens de coalitie houdt de gemeente daarbij zelf de regie. Er komen begeleiding, beveiliging en vaste aanspreekpunten voor omwonenden.



Steun voor de boeren

Voor het buitengebied spreken de partijen opnieuw steun uit voor de agrarische sector. Boeren moeten ruimte houden om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Ook moeten zij landbouw kunnen combineren met activiteiten als recreatie, zorg of streekverkoop. Tegelijk wil de gemeente blijven investeren in biodiversiteit, natuur en veilige wandel- en fietsroutes. Ook noemt de coalitie dat zij wil doen wat mogelijk is om overlast van wolven te beperken.

Stap voor stap verduurzamen

Op het gebied van duurzaamheid kiest de coalitie voor een geleidelijke aanpak. Eerst moet energie worden bespaard, bijvoorbeeld door woningen beter te isoleren. Zonnepanelen hebben de voorkeur op daken. Pas daarna kijkt de gemeente naar andere geschikte locaties. Over windmolens worden nog geen keuzes gemaakt. Eerst wil de gemeente onderzoek doen. Ook inwoners en ondernemers worden daarbij betrokken.

Stap voor stap verduurzamen

Het coalitieakkoord bevat weinig grote verrassingen. Op veel onderwerpen kiest de nieuwe coalitie ervoor om eerder ingezette projecten af te maken en bestaande plannen verder uit te voeren. Grote koerswijzigingen blijven uit. De grootste uitdaging ligt dan ook niet in het bedenken van nieuwe plannen, maar in de uitvoering. Of de ambities ook daadwerkelijk worden waargemaakt, moet de komende vier jaar blijken. Het volledige coalitieakkoord is hier te lezen.