Geschreven door Gert-Jan van Veldhuizen | Omroep Gelderland

17 april 2025 13:36

Nijkerkse Lisa Rose scoort met Franstalige cover van 'Terug in de tijd'





NIJKERK - "Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou", is een inmiddels geliefde zin uit de zomerhit 'Terug in de tijd' van zanger Yves Berendse. Zangeres Lisa Rose greep het liedje aan om er een Franstalige versie van te maken. Met 'Dans le temps' had ze direct een eigen hit te pakken.

De TikTok-video die bij het liedje hoort, werd meer dan 300.000 keer bekeken. Dat resulteerde in een optreden in een landelijke talkshow. Dat succes had Lisa niet zien aankomen. "Het is zo'n heerlijk nummer en iedereen gaat helemaal los. Ik was benieuwd hoe het zou klinken om het in een chansonjasje te stoppen. Ik dacht, ik vertaal het even, opnemen en klaar, maar toen, pats boem, ging het viraal."

Complimenten van Yves zelf

Optreden doet Lisa het liefst in kleine bezetting, zegt ze in het tv-programma De Week van Gelderland. "Chansons begeleid door piano geven een andere feeling", weet ze. En dat vond Yves Berendse, de artiest achter de originele hit Terug in de tijd, ook. "Hij zei dat hij het een heel mooie versie vond. Dat was mooi, wat daardoor kon ik het ook als single uitbrengen. Hij gaf daar direct akkoord op."

De Franse taal is Lisa met de paplepel ingegoten. Door een Franse moeder en Nederlandse vader was het thuis altijd een mix van beide. De keuze voor chanson is dan ook niet zo gek. Lisa's muzikale idool is ook een bekende Franstalige zangeres: Céline Dion. "Ik ben groot fan van haar. Dat bereik, de uithalen, echt een powervrouw is dat."

Duet

Het inspireert de Nijkerkse om ook zelf die power te gebruik in haar songs: "Ik vind het altijd moeilijk als er niks in een liedje zit qua power. Dat doe ik zelf dan ook graag."

Of er in de toekomst een duet met Yves Berendse in zit? Dat is nog even de vraag. "Het is ooit geopperd, dus wie weet!"

Beluister hieronder Dans le Temps van Lisa Rose.