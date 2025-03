Geschreven door Rik Bronkhorst | Omroep Gelderland

25 maart 2025 13:11

Ondanks tumor blijft Jace (10) bouwen: ‘Soms wel vijftig vogelhuisjes op een dag’





STROE - De tienjarige Jace uit Stroe heeft een bijzondere hobby: het bouwen van vogelhuisjes. Hij vervaardigde al vijfhonderd exemplaren, die allemaal met dezelfde passie zijn gemaakt. Huisjes bouwen is een fijne afleiding voor Jace. Hij heeft namelijk een tumor in zijn hersenen en kan daardoor slecht zien.

Vol trots laat Jace van Nieuwenhuizen zijn wand met vogelhuisjes zien. Hij heeft er nu ruim vijfhonderd gemaakt en zo'n 550 verkocht.

Vijftig per dag

Meerdere keren per week bezoekt hij de schuur van zijn opa Teunis, waar ze samen aan de huisjes bouwen. "Soms maak ik er twee per dag, maar af en toe ook twintig. Maar op een vakantiedag maak ik er soms ook wel vijftig", schat Jace.

Het maken van de vogelhuisjes is enkele jaren geleden begonnen, nadat zijn diagnose werd vastgesteld. "Ik liep soms tegen dingen aan. Het begon op te vallen dat ik niet meer zo goed kon zien", vertelt Jace. Daarna werd duidelijk dat het om een tumor ging, die op zijn oogzenuw zit. "Daar kan 'ie ook nooit weg."

Vogelhuisjes maken

"Ik mocht toen even niks meer doen, maar samen met mijn opa bedacht ik dat ik wel vogelhuisjes kon gaan maken. We hebben toen eerst één huisje gemaakt en die verkocht voor 2,50 euro. Daarna is het een klein beetje uit de hand gelopen", lacht hij.

Samen met z'n opa heeft Jace een heel systeem bedacht om de huisjes te bouwen. Gesponsorde planken worden precies op maat afgezaagd. In de mooiste: "Die komt namelijk vooraan", boort Jace vervolgens een gat. Hij zet de losse plankjes vervolgens in een speciale mal. Met een spijkerpistool maakt Jace de plankjes vervolgens aan elkaar vast. "Het is niet zo heel moeilijk hoor", stelt hij gerust.

Als zoete broodjes

De huisjes, die inmiddels 10,50 euro kosten, vliegen als zoete broodjes over de toonbank. Een deel van de opbrengst gaat naar de ALL_ICE Stichting, die door zijn familie is opgezet. De stichting maakt ademhalings- en koudetherapie mogelijk, waardoor het immuunsysteem van de patiënt wordt versterkt.

Jace heeft die therapie zelf ook gevolgd. Zijn zicht is daardoor verbeterd en hij heeft minder last van vervelende bijwerkingen van zijn andere behandeling tegen de tumor. "Mensen worden minder snel ziek", legt Jace uit. Zijn eigen tumor gaat helaas nooit meer weg.

Een miljoen

Jace is voorlopig nog niet van plan om te gaan stoppen met het bouwen van de huisjes. Op de vraag hoeveel hij er nog wil maken, antwoordt hij heel snel. "Nog een miljoen!"