Geschreven door Jarno van de Bor

11 april 2025 17:26

Ontdek de regio: Het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur





VELUWE RANDMEER - In ‘Ontdek de Regio’ gaat de VRMG-redactie op zoek naar bijzondere plekken, interessante bezienswaardigheden en verborgen parels die onze streek te bieden heeft. Deze keer nemen we een kijkje in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur.

Een museum waar je niet alleen kijkt, maar ook voelt en speelt. In het Oude Ambachten & Speelgoed Museum stap je binnen in een andere tijd. Met maar liefst 160 verschillende kamers vol oude ambachten, nostalgisch speelgoed en unieke verzamelobjecten is dit museum een feest voor jong én oud. Van melkboer tot klompenmaker en van de kruidenier tot de barbier: elk oud beroep komt hier tot leven – en het mooiste is, je mag de spullen aanraken.

Ambachten & Verwondering

In het ambachtengedeelte dwaal je door tientallen nagebouwde werkplaatsen, winkeltjes en woonkamers. Overal staan attributen, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen die ooit dagelijks gebruikt werden. En het blijft niet alleen bij kijken: voor kinderen zijn er speurtochten, waaronder een interactieve digitale route met Cornelis de Verzamelaar. Een leerzame manier om op ontdekkingstocht te gaan door het verleden.

In het speelgoedgedeelte pronken meterslange vitrines vol nostalgisch speelgoed. Denk aan tinnen soldaatjes, poppenwagens en Dinky Toys. Maar er is ook ruimte om zelf te spelen: test je skills op een ouderwetse flipperkast of speel een potje Super Mario op een klassieke Nintendo. Opa, oma, vader, moeder, kind én kleinkind vermaken zich hier gegarandeerd.

Tijdelijke expositie: 100 jaar fietsend Nederland

Nieuw in het museum is de tijdelijke expositie ‘100 jaar fietsend Nederland’. Hier bewonder je de oudste fietsen, maar ook unieke beroepen op de fiets passeren de revue. Zoals de petroleumboer, de lantaarnopsteker en – typisch Barnevelds – de pluimveehandelaar. Een unieke terugblik op de tijd waarin de fiets hét werkpaard van de straat was.

3.500 vierkante meter aan historie en plezier, en een gemiddelde bezoektijd van zo’n 3,5 uur, maken het Oude Ambachten & Speelgoed Museum een belevenis die je niet snel vergeet. Heb jij tips voor bijzondere plekken, interessante bezienswaardigheden en verborgen parels in de regio? Laat het ons weten via [email protected].

Bekijk hieronder de video over het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum.