Geschreven door Jarno van de Bor

3 april 2025 17:02

Ontdek de regio: Meer dan 40 muurgedichten in de gemeente Nunspeet





VELUWE RANDMEER - In 'Ontdek de Regio' gaat de VRMG-redactie op zoek naar bijzondere plekken, interessante bezienswaardigheden en verborgen parels die onze streek te bieden heeft. Deze keer bezoeken we het centrum van Nunspeet waar veel muurgedichten te vinden zijn.

​De Stichting Muurgedichten Nunspeet heeft sinds haar oprichting meer dan 40 gedichten op muren en andere geschikte locaties in Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten gerealiseerd. Deze gedichten variëren van werken van bekende Nederlandse dichters zoals Jules Deelder, Drs. P en Ingmar Heytze tot bijdragen van lokale talenten.

Wandelroute

De muurgedichten zijn voor iedereen toegankelijk en voegen een extra dimensie toe aan een wandeling door het dorp. Wil je zelf op ontdekkingstocht langs deze poëtische kunstwerken? Bij de VVV in Nunspeet is een speciale stadswandeling verkrijgbaar die je langs bijzondere locaties in Nunspeet en een groot aantal gedichten leidt.

Bekijk hieronder de video.