Geschreven door Jarno van de Bor

28 maart 2025 17:08

Ontdek de regio: Op kabouterjacht in Nijkerk





VELUWE RANDMEER - In 'Ontdek de Regio' gaat de VRMG-redactie op zoek naar bijzondere plekken, interessante bezienswaardigheden en verborgen parels die onze streek te bieden heeft. Deze keer bezoeken we het Kabouter- en beleefpad in Nijkerk.

Het Kabouter- en beleefpad bij Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk is een wandelroute, speciaal ontworpen om zowel bewoners als bezoekers een interactieve natuurbeleving te bieden. Dit pad werd in september 2019 feestelijk geopend door wethouder Harke Dijksterhuis en is sindsdien toegankelijk voor iedereen. ​ Voor jong en oud Langs de route staan borden die wandelaars langs diverse mooie plekken rondom De Pol leiden. Op deze borden staat onder meer informatie over de natuur. Naast het kabouterpad zijn er ook een beweegtuin, speeltoestellen en een dierenweide met konijnen, cavia's, kippen en schapen. Het Kabouterpad bij De Pol is daarmee een plek waar jong en oud samenkomen en kunnen genieten van de natuur en buitenactiviteiten. Heb jij tips voor bijzondere plekken, interessante bezienswaardigheden en verborgen parels in de regio? Laat het ons weten via [email protected].



Bekijk hieronder de video. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door VRMG (@veluwerandmeermediagroep)