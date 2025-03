Geschreven door Jarno van de Bor

10 maart 2025 12:38

Naar Putten 'ontvoerde' Elephant Parade-olifant weer terug naar Nijkerk



Foto: Jeroen Brons



NIJKERK | PUTTEN - Een verdwenen olifant van de Elephant Parade is dit weekend opgedoken op een rotonde in Putten. De olifant verdween eind vorige week van zijn plek aan de Boekdrukker 9 in Nijkerk. De organisatie geeft aan dat het geen actie van de Elephant Parade is. Waarschijnlijk hebben grappenmakers de olifant dus 'ontvoerd'.

De redactie van VRMG ontving meerdere vragen van ongeruste Nijkerkers die zich afvroegen waar de olifant aan de Boekdrukker gebleven was. Het gaat om olifant nummer 13 met de naam 'Love Sees No Colour', een werk van kunstenares Maureen Knobbe. Uiteindelijk bleek dat het beeld is opgedoken op een rotonde aan de Nijkerkerstraat en de Henslare bij de Puttense wijk Bijsteren. Terug naar Nijkerk

De organisatie van de Elephant Parade Nijkerk laat weten de humor van de actie wel in te zien. Toch keert de olifant snel naar Nijkerk terug. "Hij wordt zo opgehaald", klonk het maandagochtend. Even later werd het beeld inderdaad opgehaald door Arne Hak en Nicole de Bouvries, organisatoren van de Elephant Parade. Over de Elephant Parade

Tussen 14 februari en 4 april 2025 staan op 26 plekken in de gemeente Nijkerk kunstzinnig versierde olifanten. Met deze openbare expositie vraagt de Elephant Parade aandacht voor de Aziatische olifant en kunnen inwoners en bezoekers tegelijkertijd genieten van kunst. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door VRMG (@veluwerandmeermediagroep)