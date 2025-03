Geschreven door Jarno van de Bor

6 maart 2025 10:44

Oorlogsmonument in ere hersteld na mysterieuze verdwijning soldatenhelm



Foto: Jeroen Brons



NIJKERK – De helm bij het monument aan de Bruins Slotlaan in Nijkerk is woensdagmiddag teruggeplaatst. De helm, die deel uitmaakt van het gedenkteken, verdween in september vorig jaar zonder duidelijke verklaring.

Burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek sprak tijdens de bijeenkomst over het raadsel rondom de verdwijning. "Tot op heden is het nog steeds een raadsel wat er precies is gebeurd. Is hij tijdens onderhoudswerkzaamheden zoekgeraakt? Of is hij gestolen? Stiekem hoop ik op het eerste." Gesneuvelde soldaten

Het monument herinnert aan twee Nederlandse militairen die daar op 12 mei 1940 omkwamen. Korporaal der huzaren R.J. Scholten en dienstplichtig huzaar L.G. Onstenk sneuvelden toen zij tijdens de Duitse inval in Nederland oog in oog kwamen te staan met een Duitse tank. Slechts enkele weken na de gebeurtenissen werd op 20 juni 1940 een monument onthuld op de plek waar de militairen stierven. Dit maakt het gedenkteken een van de vroegst geplaatste oorlogsmonumenten in Nederland. Vrede, toewijding en herinnering

Om stil te staan bij de herplaatsing plantte de burgemeester hyacinten bij het monument. De bloemen symboliseren vrede, toewijding en herinnering. Met de terugplaatsing van de helm is het monument weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Foto: Jeroen Brons

Foto: Jeroen Brons

Foto: Jeroen Brons

Foto: Jeroen Brons