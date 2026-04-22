Oplossing voor huisartsenpraktijk De Ronde Tafel: Vaste locatie gevonden

NIJKERK - De gemeente heeft een oplossing gevonden voor huisartsenpraktijk De Ronde Tafel in Hoevelaken. De praktijk verhuist naar de Van Dedemlaan.

De praktijk zit nu tijdelijk aan de Kantemarsweg, maar dat huurcontract loopt af. Eerder was het plan om de praktijk onder te brengen in nieuwbouw bij dorpshuis De Stuw. Later werd besloten om het dorpshuis te vernieuwen, maar daar bleek geen ruimte beschikbaar voor huisartsenpraktijken. Daarom is gezocht naar alternatieven.

De betrokken huisartsen en de gemeente vonden een oplossing. De praktijk verhuist naar de Van Dedemlaan 2. Deze locatie is van de gemeente en heeft een maatschappelijke bestemming. Het perceel wordt verkocht aan de praktijk.

Open in de zomer van '27

Na ondertekening van de koopovereenkomst start de vergunningprocedure. De bouw begint naar verwachting eind 2026. De nieuwe praktijk opent waarschijnlijk in de zomer van 2027.

Met deze oplossing heeft de huisartsenpraktijk weer onderdak voor de lange termijn. Volgens de gemeente is hiermee "een belangrijke bijdrage geleverd aan het borgen van huisartsenzorg voor inwoners van Hoevelaken".