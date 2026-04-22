A1 Mediagroep

A1 Mediagroep - de stem van jouw regio!

advertentie
Barneveld Nijkerk Noord-West Veluwe (GLD) Landelijk Nieuws (NOS)
VRMG Sport
Barneveld Nijkerk
Gids
Gids Gemist A1 op z'n Hollands! Blik op Jazz Club 1068 Countryland Dancemixen DJ-Tony De Ondernemer Gospellight Het is Weekend! Hits from the heartland Interakt Radio Luca Engels Music Night Popperbest Regio Aktueel Schouten bij Nacht Sportmatinee Sterk Werk - Non Stop Studio G Willems Wondere Wereld X-Podia
Adverteren Nieuws APP
Aan de wandel met Dodenherdenking 2021 Kiezen voor Barneveld 2022 Kiezen voor Nijkerk 2022 Kunstcentrum Collage Live Sportverslagen Musical Club Nijkerk Nieuws uit de regio Stadsgidsen 75 Jaar Vrijheid Dodenherdening 2020 Ik Quiz het! Voorleesmoment Rondje Regio Cultureluur Countryland Sessions Interviews Evenementen in de regio Documentaires Verhalen van de straat Live muziek Nijkerk stemt 2018 Politiek Cafe
Vacatures
TV Radio Weer
Nieuws
Barneveld
Nijkerk
Noord-West Veluwe (GLD)
Landelijk Nieuws (NOS)
VRMG
Sport
Politiek
Barneveld
Nijkerk
TV
Gids
Radio
Gids
Gemist
A1 op z'n Hollands!
Blik op Jazz
Club 1068
Countryland
Dancemixen DJ-Tony
De Ondernemer
Gospellight
Het is Weekend!
Hits from the heartland
Interakt Radio
Luca Engels
Music Night
Popperbest
Regio Aktueel
Schouten bij Nacht
Sportmatinee
Sterk Werk - Non Stop
Studio G
Willems Wondere Wereld
X-Podia
Adverteren
Nieuws APP
A1 Youtube
Aan de wandel met
Dodenherdenking 2021
Kiezen voor Barneveld 2022
Kiezen voor Nijkerk 2022
Kunstcentrum Collage
Live Sportverslagen
Musical Club Nijkerk
Nieuws uit de regio
Stadsgidsen
75 Jaar Vrijheid
Dodenherdening 2020
Ik Quiz het!
Voorleesmoment
Rondje Regio
Cultureluur
Countryland Sessions
Interviews
Evenementen in de regio
Documentaires
Verhalen van de straat
Live muziek
Nijkerk stemt 2018
Politiek Cafe
Vacatures
Meer
Barneveld
Ermelo
Nijkerk
Putten




Geschreven door Julia Hofland | VRMG
22-04-2026 11:47

Oplossing voor huisartsenpraktijk De Ronde Tafel: Vaste locatie gevonden

Foto: Oplossing voor huisartsenpraktijk De Ronde Tafel: Vaste locatie gevonden
De nieuwe Stuw biedt geen ruimte voor de huisartsenprakijken | Foto: Maas Kristinsson Architecten

NIJKERK - De gemeente heeft een oplossing gevonden voor huisartsenpraktijk De Ronde Tafel in Hoevelaken. De praktijk verhuist naar de Van Dedemlaan.

De praktijk zit nu tijdelijk aan de Kantemarsweg, maar dat huurcontract loopt af. Eerder was het plan om de praktijk onder te brengen in nieuwbouw bij dorpshuis De Stuw. Later werd besloten om het dorpshuis te vernieuwen, maar daar bleek geen ruimte beschikbaar voor huisartsenpraktijken. Daarom is gezocht naar alternatieven.

De betrokken huisartsen en de gemeente vonden een oplossing. De praktijk verhuist naar de Van Dedemlaan 2. Deze locatie is van de gemeente en heeft een maatschappelijke bestemming. Het perceel wordt verkocht aan de praktijk.

Open in de zomer van '27

Na ondertekening van de koopovereenkomst start de vergunningprocedure. De bouw begint naar verwachting eind 2026. De nieuwe praktijk opent waarschijnlijk in de zomer van 2027.

Met deze oplossing heeft de huisartsenpraktijk weer onderdak voor de lange termijn. Volgens de gemeente is hiermee "een belangrijke bijdrage geleverd aan het borgen van huisartsenzorg voor inwoners van Hoevelaken". 

💬 Mail ons!
Mail naar de redactie: [email protected] of bel 0341-798 298

Nijkerk  Nieuws 
 
  • A1 Regio TV
  • A1 Radio

Strand Horst


advertentie