Geschreven door Omroep Gelderland

20 februari 2025 10:58

Oud-stadsarchivaris vermoedt tweede kasteel Hulckenstein





NIJKERK - In het Nijkerkernauw liggen de fundamenten van niet één, maar twee kastelen. Dat vermoedt Henk Hovenkamp, oud-stadsarchivaris van Harderwijk. In archiefstukken van vijfhonderd jaar oud heeft hij daar aanwijzingen voor gevonden.

Hovenkamp heeft in het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe in Harderwijk meerdere bronnen gelezen over de kastelen, die Hulckenstein genoemd worden. "Ik heb de indruk dat het oude Hulckenstein best wel een flinke jongen geweest kan zijn. Het gaat over een kasteel met meerdere gebouwen", vertelt de archivaris tegen Omroep Flevoland.

Verwoest en herbouwd

Kasteel Hulckenstein werd volgens bronnen gebouwd in 1427 of 1458. Ongeveer negentig jaar later werd het verwoest. Dit was óf in 1516 door graaf Hendrik óf in 1517 door Felix van Oostenrijk.

Karel van Egmond, hertog van Gelre, herbouwde het kasteel tot een burcht die de waterverbinding tussen de Rijn en de Zuiderzee moest bewaken. Na zijn dood in 1538 verviel Hulckenstein tot een ruïne. De stijgende waterspiegel van de Zuiderzee zorgde ervoor dat het kasteel onder water verdween. Er is verder weinig bekend over dit kasteel.

Het 'nieuwe' Hulckenstein

Het idee was altijd dat de hertog de nieuwe burcht van Hulckenstein op dezelfde plek had gebouwd. Hovenkamp concludeert nu dus dat dit niet het geval is. Het nieuwe fundament zou wel in de buurt van het originele kasteel zijn gebouwd volgens hem.

"Dat is tenminste de interpretatie die ik daaraan geef. Alleen kan ik het nog niet hardmaken. Dan moeten we eerst meer gegevens hebben, ook archeologisch", legt hij uit. De gevonden resten worden nu benoemd als het 'nieuwe' Hulckenstein.

'Heel plausibel'

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta kan zich helemaal vinden in de lezing van Henk Hovenkamp. Hij noemt het 'heel plausibel'. Het is volgens de archeoloog vaker gebeurd dat een vernietigd kasteel op een andere plek is herbouwd.