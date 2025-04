Geschreven door Jarno van de Bor

17 april 2025 16:52

Ouders met laag inkomen krijgen meer zeggenschap over gemeentelijke bijdrage





BARNEVELD – Inwoners met een laag inkomen krijgen vanaf 1 juli 2025 meer vrijheid in hoe zij gemeentelijke ondersteuning voor schoolkosten van hun kinderen gebruiken. De gemeente Barneveld past het minimabeleid aan, zodat ouders meer zeggenschap krijgen over de manier waarop zij het geld inzetten.

Tot nu toe konden gezinnen met een minimuminkomen eens per vijf jaar via de gemeente een computer of laptop aanschaffen. Daarnaast konden zij jaarlijks een bijdrage krijgen in de schoolkosten. Die bijdrage wordt vanaf juli flink verhoogd: van tweehonderd euro naar vijfhonderdvijftig euro per kind. Deze wijziging geldt met name voor gezinnen waarvan een kind overstapt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Meer vrijheid, minder vaste regelingen

Tegelijk met de verhoging van de schoolkostenregeling verdwijnt de aparte computerregeling. In plaats daarvan ontvangen ouders een hogere financiële bijdrage, waarmee zij zelf kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat. Dat kan een laptop zijn, maar ook een fiets of kosten voor een excursie.

De gemeente zegt hierover: “Elke schoolsituatie is anders. Door de hulp in de vorm van geld mogelijk te maken, krijgen ouders de vrijheid om naar eigen inzicht het geld te besteden aan de schoolkosten van hun kind.”

Beter aansluiten op behoefte

De gemeente wil met deze verandering beter aansluiten op de behoefte van gezinnen. De maatregel is onderdeel van het bredere minimabeleid, waarin ook regelingen bestaan voor sport, cultuur en andere vormen van maatschappelijke deelname voor inwoners met een laag inkomen.