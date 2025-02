Geschreven door Jarno van de Bor

16 februari 2025 16:04

Overval op tankstation in Nijkerkerveen, politie zoekt verdachten



Foto: Google Maps



NIJKERKERVEEN - Zaterdagavond is een tankstation aan de Amersfoortsestraat in Nijkerkerveen overvallen. De overval vond plaats rond 20.45 uur. Twee personen raakten lichtgewond en zijn behandeld in het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar twee jongens die na de overval op een fatbike zijn gevlucht. Ze worden omschreven als ongeveer 1 meter 80 lang, gekleed in zwarte kleding met een capuchon en een zonnebril. Meerdere politie-eenheden en een hondenbegeleider zijn ingezet om de verdachten op te sporen. Mensen die iets verdachts hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.