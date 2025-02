Geschreven door Jarno van de Bor

17 februari 2025 15:48

Panden in Kootwijkerbroek gesloten na vondst drugslab





KOOTWIJKERBROEK - Burgemeester Jacco van der Tak van de gemeente Barneveld heeft meerdere panden aan de Esvelderweg in Kootwijkerbroek gesloten. Dit besluit volgt op de ontdekking en ontmanteling van een drugslab op 9 december 2024. Ook zijn aan twee betrokken personen dwangsommen van 25.000 euro opgelegd.

De getroffen panden bestaan uit schuren, loodsen en een deel van een woonhuis. De schuren en loodsen blijven twaalf maanden gesloten, het woonhuis zes maanden. De burgemeester heeft deze maatregel genomen op basis van de Opiumwet.

Zero tolerance beleid

Naast het drugslab werden er ook hard- en softdrugs, wapens, een stroomstootwapen, een grote hoeveelheid contant geld en een geldtelmachine gevonden. Er zijn die dag meerdere personen aangehouden. Het politieonderzoek loopt nog.

De gemeente Barneveld treedt streng op tegen drugscriminaliteit, meldt Van der Tak. "Drugshandel en -productie worden vaak aangestuurd door criminele organisaties en gaan gepaard met andere criminele activiteiten, zoals geweld en witwassen. Dit tast in ernstige mate het veiligheidsgevoel in onze samenleving aan. Daarom hanteren wij in de gemeente Barneveld een zero tolerance beleid ten aanzien van drugscriminaliteit," aldus burgemeester Van der Tak.

Oproep om verdachte situaties te melden

Na de vondst van het drugslab heeft de politie om tips gevraagd. Via verschillende kanalen, waaronder Meld Misdaad Anoniem, zijn meldingen binnengekomen. Deze worden meegenomen in het onderzoek.