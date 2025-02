Geschreven door Hans Stam

17 februari 2025 13:35

Periodetitel Sparta Nijkerk vrouwen na zege op St. Annaparochie





NIJKERK - De vrouwen van Sparta Nijkerk gaan maar door met winnen. De tiende zege op rij leverde naast opnieuw drie punten ook de tweede periodetitel op, die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse.

Het Friese St.Annaparochie kwam op bezoek in Nijkerk en de Spartanen wisten dat het een lastige wedstrijd zou gaan worden. De uitwedstrijd eindigde in een gelijkspel en ook nu moest er hard gewerkt worden om de punten in Nijkerk te houden.

Verkeerde keuzes en knullig balverlies

De ploeg uit Friesland speelde zeer compact, hield de as gesloten en de opdracht voor Sparta Nijkerk was dan ook om de breedte van het veld te zoeken. Dat ging moeizaam, vooral omdat er vaak verkeerde keuzes werden gemaakt en de passing onzuiver was. Knullig balverlies in de Sparta verdediging had zomaar de 0-1 op kunnen leveren voor St.Annaparochie, maar tot opluchting van de Nijkerkers werd de bal naast geschoten.

Aan de andere kant wist Mareine Koole in minuut 33 wel het doel te vinden met een zeer fraaie trap in de kruising. Het fysiek sterke St.Annaparochie beperkte zich tot verdedigen en het spel speelde zich voornamelijk op hun helft af. Maar Sparta Nijkerk was, ondanks een paar mogelijkheden, niet in staat om een tweede treffer te maken.

Weer de nul

De tweede helft werd het schouwspel er niet beter op. De Spartanen hadden opnieuw het meeste balbezit, maar deden daar te weinig mee. En dus bleef het spannend tot de laatste minuut, hoewel St.Annaparochie ook niet echt aan wist te dringen. Dat was weer een verdienste van de goed staande organisatie bij Sparta Nijkerk, dat voor de vijfde wedstrijd op rij de nul hield.

De 1-0 werd over de streep getrokken en het binnenhalen van de periodetitel kon gevierd worden. Omdat ook koploper DZC’68 weer wist te winnen (van de nummer 3), lijkt er een tweestrijd te ontstaan om de titel in de 1e klasse B tussen de ploeg uit Doetinchem en de Spartanen.

Volgende wedstrijd

De competitie is echter nog lang, er kan nog van alles gebeuren, maar met een periodetitel op zak gaan de Spartanen vol vertrouwen richting de volgende wedstrijd, op 8 maart in Zwolle tegen Be Quick’28 VR2