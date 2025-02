Geschreven door Jarno van de Bor

13 februari 2025 9:35

Peter Vedder wordt nieuwe hoofdtrainer Sparta/Djops



Peter Vedder en voorzitter Bram van Slooten. Foto: Sparta/Djops



NIJKERK - Peter Vedder is vanaf seizoen 2025/2026 de nieuwe hoofdtrainer van Sparta/Djops. Hij wordt de opvolger van Brenda Voortman, die 3 jaar leiding gaf aan de selectie van de korfbalclub. Vedder staat nu nog aan het roer bij Unitas/Perspectief 2, dat in de zaal uitkomt in de reserve Korfbal League.

Voor de 36-jarige Nijkerker betekent zijn aanstelling een terugkeer op het oude nest. Vedder doorliep de jeugd van Sparta/Djops, ging er aan de slag als jeugdtrainer en speelde jarenlang in de selectie. Na een uitstapje bij Telstar uit Hoevelaken sloot Vedder zijn actieve korfbalcarrière ook af bij de Nijkerkers. Ambitie en enthousiasme Vedder: “De ambitie om van Sparta/Djops weer een stabiele eersteklasser te maken motiveert mij enorm. Het voelt voor mij bijzonder om mijn bijdrage te leveren aan de sportieve doelen van de club waar het voor mij allemaal begon. Het is daarnaast goed om te zien dat de club er na een iets mindere periode weer goed voor staat. Je merkt het enthousiasme waarmee alle vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de club.” De Technische Commissie van de club is blij met de aanstelling van Vedder. “Vanaf het eerste gesprek voelden we de overeenkomsten in enthousiasme en ambitie. We hebben veel vertrouwen dat Peter onze club naar een hoger niveau kan brengen. Hoewel Sparta/Djops zijn eerste club als hoofdtrainer is, deed hij hiervoor al de nodige ervaring op bij Dindoa A1, RTC-Oost en Unitas. We kijken enorm uit naar de samenwerking met Peter.” Duidelijke visie en speelstijl Ook Vedder is enthousiast om aan de slag te gaan bij de Nijkerkers. “Er staat op dit moment een jonge, leergierige selectie. Met een duidelijke visie en speelstijl met variatie en lef verwacht ik het team naar een hoger niveau te laten groeien. Ook vind ik dat individuele spelers nog meer uit zichzelf kunnen halen, wat ook het collectief ten goede komt.” De Technische Commissie van Sparta/Djops is momenteel bezig met het rondkrijgen van de rest van de selectiestaf. Bij interesse of tips vraagt de club contact op te nemen.